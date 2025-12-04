باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار امروز (روز پنج شنبه) در شهر‌های مختلف شروع می‌شود و در حساس‌ترین بازی‌ها، تیم تراکتور پذیرای تیم استقلال خوزستان است.

تراکتور- استقلال خوزستان/ پنج شنبه ساعت ۱۷:۳۰

تیم فوتبال تراکتور هفته گذشته برابر تیم چادر ملو اردکان به برتری رسید و با یک بازی کمتر و کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان اسکوچیچ با حمایت هواداران پرشور تبریزی به دنبال کسب ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم استقلال خوزستان هستند تا از کورس مدعیان قهرمانی عقب نمانند و به طور موقت در صدر جدول قرار بگیرند.

در آن سوی میدان، تیم استقلال خوزستان هفته گذشته مقابل تیم گل گهر سیرجان شکست خورد و با ۱۲ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی ایستاده است.

آبی پوشان اهوازی می‌خواهند در خانه حریف تبریزی خود پیروز شوند تا شکست هفته قبل را جبران کرده و چند پله در جدول رده بندی صعود کنند.

تیم فوتبال استقلال خوزستان در ۵ بازی اخیر خود برابر تراکتور پیروز نشده است. به هر حال باید دید شاگردان خلیفه اصل می‌توانند طلسم نبردن‌های خود را بشکنند یا نه!

خیبر خرم آباد- شمس آذر/ پنج شنبه ساعت ۱۵:۱۵

تیم فوتبال خیبر خرم آباد هفته گذشته برابر تیم ذوب آهن به تساوی یک بر یک دست یافت و با ۱۵ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان سید مهدی رحمتی می‌خواهند با برد بازی خانگی برابر تیم ته جدولی شمس آذر به جمع بالانشینان لیگ ملحق شوند.

در آن طرف، تیم شمس آذر هفته گذشته در یک بازی جنجالی برابر تیم پرسپولیس شکست خورد و با ۹ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شمس آذری‌ها در بازی با تیم پرسپولیس معتقد بودند که داور مسابقه پنالتی برای آنها نگرفته است و بیانیه‌ای کنایه آمیز به خط بریل (خط مخصوص نابینایان و کم بینایان) منتشر کردند تا نشان بدهند داور دچار خطای دید شده است، که نتوانسته خطای براجعه بر روی سولگی را پنالتی تشخیص بدهد.

وحید رضایی سرمربی شمس آذر هم بعد از بازی با پرسپولیس اعلام کرد که داور مسابقه را به خدا واگذار کرده است چرا که پنالتی صددرصد را نگرفت.

وحید رضایی به علت محرومیت قادر به نشستن روی نیمکت فنی شمس آذر نیست و باید از روی سکو‌ها نظاره گر بازی تیمش باشد. همچنین محمدجواد آزاده و مهدی خانه‌آباد (مربی) غایبان شمس آذر هستند.

تقابل سید مهدی رحمتی و وحید رضایی مربیان جوان لیگ در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

گل گهر سیرجان- پیکان/ پنج شنبه ساعت ۱۶:۱۵

تیم فوتبال گل گهر سیرجان با برتری برابر تیم استقلال خوزستان ۱۶ امتیازی شد و در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان مهدی تارتار قصد دارند با برد بازی خانگی برابر تیم پیکان روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و در جمع بالانشین‌های لیگ قرار بگیرند.

در آن طرف، تیم پیکان هفته گذشته مقابل تیم ملوان بندر انزلی پیروز شد و با ۱۱ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفت.

خودروسازان می‌خواهند با امتیاز گرفتن از تیم گل گهر دست پر به تهران برگردند، اما کار سختی در سیرجان پیش رو دارند.

این ۲ تیم در ۵ بازی اخیر به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۲ برد سهم گل گهر سیرجان بوده و ۳ بازی با تساوی به پایان رسید. همچنین تیم پیکان تاکنون برابر تیم گل گهر پیروز نشده است.

چادرملو اردکان- ذوب آهن/ پنج شنبه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال چادر ملو اردکان هفته گذشته برابر تیم تراکتور شکست خورد و با ۱۷ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان سعید اخباری به دنبال پیروزی بازی خانگی برابر تیم ذوب آهن هستند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و به صدر جدول برگردند.

در آن طرف، تیم فوتبال ذوب آهن هفته گذشته با تساوی برابر تیم خیبر خرم آباد ۱۱ امتیازی شد و در رتبه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

اگر ذوبی‌ها بتوانند بازی خارج از خانه را برابر تیم چادر ملو پیروز شوند در آن صورت ۲ پله در جدول رده بندی صعود می‌کنند.

سعید محمدی‌فرد و علی طاهران سرخه از چادرملو اردکان به علت محرومیت قادر به همراهی تیم خود در این بازی نیستند.

برنامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه ۱۳ آذر

خیبر - شمس‌آذر - ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه تختی خرم‌آباد

چادرملو - ذوب‌آهن - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید نصیری یزد

گل‌گهر - پیکان - ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان

تراکتور - استقلال خوزستان - ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز

جمعه ۱۴ آذر

پرسپولیس - استقلال - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

فولاد - آلومینیوم - ساعت ۱۷ ورزشگاه شهدای فولاد

سپاهان - فجرسپاسی - ساعت ۱۷ ورزشگاه نقش جهان

ملوان - مس رفسنجان - ساعت ۱۷ ورزشگاه سیروس قایقران