باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید مراغه چیان پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: هر کسی که از موقعیت‌هایش خوب استفاده کند در نهایت می‌تواند برنده دربی شود. اینکه بازیکنان فعل خواستن را صرف کرده و با انگیزه باشند در این بازی خیلی مهم است و آنها باید بتوانند فرصت‌هایی که به دست می‌آوردند را استفاده کنند. اگر بازیکنان اشتباه کنند، تیم مقابل می‌تواند از این اشتباهات بهره ببرد و موفق شود.

او افزود: قبلا فاصله خط دفاع و هافبک تیم استقلال خیلی زیاد بود، اما از زمانی که آشورماتوف مدافع ازبکی به استقلال آمده است، فاصله استاندارد حفظ شده است. امیدوارم بازیکنان استقلال با انگیزه بازی کنند و شوت از راه دور یادشان نرود و به خاطر طرفداران طلسم نبردن‌های خود در چند بازی دربی را بشکنند و دل هواداران را شاد کنند.

نبود منیر الحدادی در بازی دربی تاثیرگذار است

مراغه چیان درباره برگ برنده بازی دربی بیان کرد: نبود منیر الحدادی در این بازی تاثیرگذار است و اگر او در این بازی حضور داشت، خیلی خوب بود. به هر حال الحدادی با آسانی و سایر هافبک‌های دیگر هماهنگی خوبی با یکدیگر داشتند و ترکیب استقلال با حضور این بازیکنان عالی بود. به نظرم یاسر آسانی می‌تواند برگ برنده استقلال در بازی دربی باشد.

امیدوارم بازیکنان سرخابی احساسی بازی نکنند

پیشکسوت استقلال درباره اینکه وضعیت تیم پرسپولیس را چطور می‌بیند، گفت: هر ۲ تیم تقریبا هم وزن هستند و نمی‌شود گفت که کدامیک بهتر و یا بدتر است. پرسپولیس هم از زمانی که اوسمار سرمربی شده، این تیم شکل بهتری به خود گرفته است و هفته قبل از دربی هم بازی اش را پیروز شده است و از لحاظ روحی و روانی آماده این بازی است. امیدوارم بازیکنان سرخابی احساسی بازی نکنند و یک فوتبال زیبا بازی کنند. درست است برد و باخت مهم است، اما به این موضوع فکر نکنند که بازی دربی را با مساوی تمام کنند. به هر حال هر ۲ تیم برای برد به زمین مسابقه بیایند و بازی روان انجام بدهند تا تماشاگران استقلال و پرسپولیس خوشحال شوند.

سرخابی‌ها به دنبال گل نخوردن در دربی هستند

مراغه چیان درباره اینکه چرا دربی‌های سرخابی کسل کننده و با مساوی تمام می‌شود، گفت: زمان ما این طور نبود و ما و پرسپولیسی‌ها برای برد به زمین مسابقه می‌رفتیم و تهاجمی بازی می‌کردیم، اما الان هر ۲ تیم به دنبال این هستند که گل نخورند و اگر هم گل بزنند حالت دفاعی به خود می‌گیرند تا تک گل خود را حفظ کنند. مثلا تیم بارسلونا امکان دارد بازی را هم شکست بخورد، اما حملات خوب و بازی ترکیبی خوبی دارد و آدم از دیدن بازی لذت می‌برد و عقب نمی‌نشیند و در زمان گل زدن و گل خوردن فقط حمله می‌کند.

برای فدراسیون فوتبال به خاطر درست نکردن استادیوم افسوس می خورم

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: من برای فدراسیون فوتبال افسوس می‌خورم، بعد از این همه سال یک ورزشگاه درست نکرده است. آنها می‌گویند فوتبال ما پیشرفت کرده و به قله رسیده است، اما آنها نمی‌توانند یک استادیوم درست کنند. من نمی‌دانم چرا با مردم رو راست صحبت نمی‌کنند که چرا ورزشگاه را درست نمی‌کنند. در بازی‌های استقلال و پرسپولیس باید تماشاچی باشد و اگر تماشاگر نباشد، آن بازی دلخواه به وجود نمی‌آید.

او درباره اینکه برگزاری بازی دربی در ورزشگاه اراک را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: واقعا شایسته نیست که استقلال و پرسپولیس در اراک بازی کنند.

مراغه چیان درباره اینکه ستاره بازی دربی چه کسی هست و دربی بازترین بازیکن بیان کرد: به نظرم تیم باید خوب بازی کند که یک ستاره داشته باشد. خیلی از بازیکنان استقلال یکی، ۲ سال بیشتر نیست که در این تیم حضور دارند. شاید صالح حردانی باشد که چند بازی دربی حضور داشته است. من فکر می‌کنم یاسر آسانی و اورونوف ستاره‌های استقلال و پرسپولیس در دربی می‌شوند.

پیشکسوت استقلال درباره اینکه نتیجه دربی سرخابی‌ها را پیش بینی می‌کند، گفت: به نظرم بازی دربی مساوی می‌شود، اما من دوست دارم استقلال برنده دربی شود.

او درباره بهترین و بدترین خاطره اش از دربی سرخابی‌ها گفت: ما ۳ بر هیچ در سال ۵۷ پیروز شدیم که من یکی از گل‌ها را زدم و یک بار هم در حضور صدهزار تماشاچی با نتیجه یک بر صفر برابر پرسپولیس برنده شدیم که بهترین خاطره‌ام از دربی بودند و باخت ۳ بر هیچ هم بدترین خاطره‌ام از دربی است. همه دربی‌ها بودم و تنها یک باخت در دربی داشتیم.