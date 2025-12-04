باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهادر عبدی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان در آستانه بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: وحید هاشمیان با تفکرات خودش تیم پرسپولیس را بسته بود و متاسفانه به دلایلی به نتایجی که خود و هواداران می‌خواستند نرسید و اوسمار بعد از ایشان به پرسپولیس آمد و شناخت خوبی از لیگ ایران داشت. خدا را شکر بازیکنان اصلی که با آنها در گذشته قهرمان شده بود، ۷۰، ۸۰ درصدشان هنوز در تیم حضور دارند و باعث شد روند رو به رشد سرخپوشان خیلی خوب شود. به نظرم یکی از دربی‌های باکیفیت این چند سال باشد به شرطی که زمین اجازه بدهد. من فکر می‌کنم تیم پرسپولیس با حضور اورونوف، علیپور و عالیشاه دز خط جلو بتوانند خطرناک زیادی بر روی دروازه استقلال ایجاد کنند.

عبدی درباره اینکه برگ برنده بازی دربی را در چه چیزی می‌داند، بیان کرد: مهمترین اتفاقاتی که در چنین بازی‌هایی رخ می‌دهد تک موقعیت‌ها تبدیل به گل نشود و دروازه بانان نقش اساسی در دربی دارند. به نظرم پیام نیازمند نسبت به گلر استقلال بهتر است و ان‌شاءالله بتواند یک دروازه‌بانی بی‌نقص در دربی داشته باشد. همچنین بازیکنان خط حمله پرسپولیس مخصوصا عالیشاه و علیپور با سابقه‌ای که دارند، می‌توانند به تیم خود کمک کنند. خدا را شکر اورونوف هم به شرایط خوب خودش برگشته است و همیشه نظرم این بوده است، که شاید همیشه این بازیکن با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرده است، اما به نظرم بهترین بازیکن خارجی لیگ ایران از لحاظ کیفیت فوتبال است. معتقدم اگر روز خوب اورونوف باشد و نیازمند هم بتواند روی یکی، ۲ موقعیت استقلال خوب عمل کند، بازیکنان خط جلو پرسپولیس بتوانند ۳ امتیاز بازی دربی را بگیرند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه وضعیت تیم استقلال را چطور می‌بیند، بیان کرد: استقلال هم تیم خوبی است و خرید‌های خوب و جالبی را انجام داده است و شاید برخی از این خرید‌ها فقط اسم و رسم دار بودند. مثلا گلر خارجی استقلال تفاوت خاصی در درون دروازه این تیم ایجاد نکرده است. همچنین یکسری از بازیکنان جوان استقلال مثل سحرخیزان و رزاقی نیا توانستند جای بازیکنان میلیون دلاری استقلال را بگیرند، البته بعید می‌دانم منیر الحدادی به دربی برسد، اما برخی از جا‌ها نوشتند که الحدادی می‌رسد، اما به نظرم بازی رسانه‌ای است. نوع مصدومیت الحدادی به صورتی نیست که بتواند در دربی بازی کند. البته آبی پوشان بازیکنان جوان و نفرات خارجی خوبی دارد که می‌توانند به استقلال کمک کند. ساپینتو همانند اوسمار لیگ برتر فوتبال را می‌شناسد و من فکر می‌کنم بازی جذابی را ببینیم.

او درباره اینکه برگزاری بازی دربی در اراک را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: قبل از هر چیزی باید از اراکی‌ها تشکر کنیم که این دربی که همیشه جزو هیجان انگیزترین دربی دنیا از آن نام می‌برد، گردن گرفتند. به هر حال باید برای فوتبالمان گریه کرد که مجموع هواداران سرخابی ۵۰، ۶۰ میلیون هست، اما باید دربی ۸ هزار نفری برگزار شود و باید برای فوتبالمان تاسف خورد. امیدوارم روز دربی ۱۰۰ هزار تماشاچی در بازی دربی حضور یابند، اما اتفاقی هست که بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد. با توجه به استادیوم‌های فرسوده و زیر ساخت‌های ضعیف بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد.

عبدی درباره اینکه ساپینتو نگرانی‌هایی نسبت به داور دربی دارد و او می‌گوید که داور مسابقه در بازی با شمس آذر به پرسپولیس هدیه داده است، گفت: فکر می‌کنم نگرانی ایشان در بازی جام حذفی با تیم پادیاب خلخال رفع شده باشد و پنالتی که مستحق استقلال نبود به این تیم هدیه دادند و فکر می‌کنم پنالتی را نمی‌دادند، استقلال در بازی با این تیم دسته دومی حذف می‌شد. برخی از افراد دست پیش را می‌گیرند که پس نیفتند. وقتی آنها هدیه و لطفی را دریافت می‌کنند، از آن هدیه به نیکی یاد نمی‌کنند تا بتوانند چیز‌هایی که حریفشان دارد به دست می‌آورد را کوچک کنند. دیدید که در بازی با تیم پادیاب خلخال یک هدیه مشخص و عیان به استقلال دادند و داور مسابقه نباید پنالتی را به نفع آبی پوشان اعلام می‌کرد. هیچ کدام از استقلالی‌ها هم چیزی نگفتند که این پنالتی اشتباه بود و این ماجرا به بازی پرسپولیس و شمس آذر کشیده شد. به نظرم پای براجعه مستقیم در زمین بود و همه کارشناسان تایید کردند که این صحنه پنالتی نبوده است. استقلالی‌ها دست پیش را گرفتند تا اشتباه داوری در بازی با پادیاب خلخال به فراموشی سپرده شود. خدا را شکر اوسمار مانند همه کسانی که در پرسپولیس کار کردند فقط تمرکزش بر روی فوتبال است. شما می‌بینید که کیفیت بازی‌های پرسپولیس روز به روز بهتر می‌شود و این حواشی بعید می‌مانم روی عملکرد سروش رفیعی، حسین کنعانی و امید عالیشاه تاثیر بگذارد. بازیکنان باتجربه پرسپولیس به این مصاحبه‌ها و جریان سازی‌ها نگاه نمی‌کنند و امیدوارم بازی جوانمردانه و شاداب و در نهایت با پیروزی سرخپوشان همراه باشد.

او درباره اینکه پیش بینی اش از نتیجه بازی دربی گفت: من دوست ندارم که پیش بینی کنم و فقط دوست دارم که حداقل بازی دربی پرموقعیت و جذب باشد و بازی نباشد که وقتی تمام می‌شود همه نگویند که چرا ما پای تلویزیون نشستیم. امیدوارم پرسپولیس در این بازی برنده شود. متاسفانه بازی ما در تیم ملی جوانان با دربی تداخل ایجاد شده است و شاید نتوانم بازی دربی را ببینم، اما امیدوارم در یک روز ۲ پیروزی داشته باشیم.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه چرا دربی‌ها کسل کننده و با تساوی به پایان می‌رسد، بیان کرد: ترس از شکست باعث می‌شود دربی کسل کننده باشد. زمانی بازی‌های این ۲ تیم با تساوی به پایان می‌رسید و هیچ کدام از تیم‌ها ناراحت نمی‌شدند، اما به جایی رسید که هر ۲ تیم گفتند که اگر قرار است بازی دربی مساوی شود پس ما ببازیم. بودجه‌ها بالا رفته است و تیم ها، مربیان و مدیران تحت فشار هستند. بازی دربی برای هواداران حکم مرگ و زندگی دارد و برخی از طرفداران ۲ تیم می‌گویند که ما بازی دربی را ببریم و اگر قهرمان نشدیم مهم نیست. دوست دارم به عنوان بازی بزرگ به دربی نگاه شود. البته بعید می‌دانم بازی دربی زیبا باشد، چون حساسیت در بالای جدول باعث شده است که شاید یک تیمی حساب و کتاب کند و بگوید که اگر من مساوی کنم خیلی بهتر از این هست که شکست بخورم و یا برنده شوم.

او بیان کرد: امیدوارم تیم‌های پرسپولیس و استقلال برای گرفتن ۳ امتیاز شجاعانه بازی کنند و وجود اوسمار و ساپینتو مربیان هجومی لیگ در تهاجمی بازی کردن پرسپولیس و استقلال خیلی ما را امیدوار می‌کند. شاید خیلی‌ها از رفتار ساپینتو خوششان نیاید، اما مربی هجومی است. اوسمار هم باتجربه‌تر شده است و حتی پرسپولیس را قهرمان کرد. به نظرم ۲ مربی شجاع کنار هم قرار می‌گیرند و ان شا الله ما بتوانیم دربی هیجان انگیز ببینیم.

عبدی درباره اینکه دربی باز‌ترین بازیکن و ستاره شهرآورد گفت: من امیدم در پرسپولیس به عالیشاه و علیپور هست و از آن طرف هم آسانی بتواند مهره تاثیرگذاری برای استقلال باشد. با توجه به آمار، فکر می‌کنم امید عالیشاه کارنامه‌ای از خود به جای گذاشته است، که حضورش در زمین مسابقه قوت قلب است، حتی اگر به علت مصدومیت نتواند بازی کند. حضور اورونوف باعث شده است که عایشاه آزادتر باشد و در وسط زمین بازی کند.

او درباره اینکه بهترین و بدترین خاطره اش از بازی دربی گفت: متاسفانه هر ۴ بازی دربی که حضور داشتم با مساوی به پایان رسید. من فکر می‌کنم بازی که محسن خلیلی توانست گل مساوی پرسپولیس را در دقایق پایانی بزند بهترین خاطره‌ام از دربی است.