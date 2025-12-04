بیفوما ستاره کنگویی پرسپولیس همه تلاش خود را می‌کند تا به بازی دربی روز جمعه برسد و به سرخپوشان کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جواندر حالی که بیفوما طی روزهای گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا نتوانست در تمرینات گروهی پرسپولیس حاضر شود، اما انگیزه این ستاره کنگویی برای رسیدن به دربی بزرگ به او اجازه عقب‌نشینی نمی‌دهد.

بیفوما در صحبت با برخی بازیکنان تیم اعلام کرده که می‌خواهد «به هر شکل ممکن» خودش را تا پنج‌شنبه به تمرینات گروهی برساند. او امیدوار است حتی اگر شده برای چند دقیقه در ترکیب پرسپولیس قرار بگیرد و بتواند به اوسمار کمک کند.

با این حال، تصمیم نهایی به دست تیم پزشکی پرسپولیس است. او امروز  (پنج‌شنبه) تست نهایی را پشت سر می‌گذارد و مشخص می‌شود که پزشکان به او مجوز حضور در دربی می‌دهند یا خیر.اگر شرایطش اجازه بدهد، احتمالاً برای نزدیک به یک نیمه یا کمتر می‌تواند به میدان برود.

اصرار و جنگندگی بیفوما برای رسیدن به این بازی حساس، می‌تواند معادلات فنی اوسمار را تغییر دهد و یک گزینه مهم تهاجمی را به ترکیب سرخ‌ها برگرداند.پرسپولیس و هوادارانش حالا چشم‌انتظار نتیجه تست امروز هستند؛ تستی که می‌تواند یک خبر ویژه برای دربی رقم بزند.

اسماعیل حلالی:
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
کنایه باشگاه پرسپولیس به شکست ۷ گله استقلال مقابل الوصل در پوستر دربی
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
دنیامالی: جایگاه دوچرخه‌سواری ایران در آسیا باید ارتقاء پیدا کند
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد
