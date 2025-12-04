باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بیفوما طی روزهای گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا نتوانست در تمرینات گروهی پرسپولیس حاضر شود، اما انگیزه این ستاره کنگویی برای رسیدن به دربی بزرگ به او اجازه عقبنشینی نمیدهد.
بیفوما در صحبت با برخی بازیکنان تیم اعلام کرده که میخواهد «به هر شکل ممکن» خودش را تا پنجشنبه به تمرینات گروهی برساند. او امیدوار است حتی اگر شده برای چند دقیقه در ترکیب پرسپولیس قرار بگیرد و بتواند به اوسمار کمک کند.
با این حال، تصمیم نهایی به دست تیم پزشکی پرسپولیس است. او امروز (پنجشنبه) تست نهایی را پشت سر میگذارد و مشخص میشود که پزشکان به او مجوز حضور در دربی میدهند یا خیر.اگر شرایطش اجازه بدهد، احتمالاً برای نزدیک به یک نیمه یا کمتر میتواند به میدان برود.
اصرار و جنگندگی بیفوما برای رسیدن به این بازی حساس، میتواند معادلات فنی اوسمار را تغییر دهد و یک گزینه مهم تهاجمی را به ترکیب سرخها برگرداند.پرسپولیس و هوادارانش حالا چشمانتظار نتیجه تست امروز هستند؛ تستی که میتواند یک خبر ویژه برای دربی رقم بزند.