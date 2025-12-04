باشگاه خبرنگاران جوان - بازی دربی بین تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال روز جمعه ۱۴ آذر ماه در ورزشگاه، اما خمینی اراک برگزار میشود که شهرآورد پایتخت بارها در ماه آذر برگزار شده و مرور این تقابلها نشان میدهد که پرسپولیس در این ماه عملکرد بهمراتب بهتری نسبت به استقلال داشته است. از میان ۸ دربی آذرماه، سرخپوشان ۴ پیروزی به دست آوردهاند، ۳ مسابقه با تساوی به پایان رسیده و استقلال تنها یک بار توانسته برنده شود؛ آن هم در دیداری که شاید خاصترین بازی آذرماه باشد.
بهترین برد استقلال در این ماه به سال ۱۳۹۰ بازمیگردد؛ مسابقهای در جام حذفی که آبیها در وقتهای اضافه، پرسپولیس را با نتیجه ۳ - ۰ شکست دادند. با این وجود، در مجموع این هشت تقابل، کفه ترازو بهوضوح به سمت پرسپولیس سنگینتر است: ۱۰ گل زده و ۹ گل خورده، همراه با چهار پیروزی که الگوی تکرارشوندهی سرخها در این ماه را نشان میدهد.
یکی از نکات جالب در تاریخ آذرماه، نقش امید عالیشاه در دربی است؛ رکورددار فعلی این مسابقه با ۱۷ بازی بدون شکست و ۱۰ کاپیتانی است. عالیشاه اولین حضورش در دربی را دقیقاً در همین ماه تجربه کرد؛ روز دوم آذر ۱۳۹۳، جایی که با گل دقیقه ۷۸، پیروزی ۲ - ۱ پرسپولیس را رقم زد گلی که نقطه شروع مسیر درخشان او در تاریخ دربی تهران شد.
از نخستین تساوی یک یک در ۱۸ آذر ۱۳۵۲ گرفته تا پرگلترین جدال این ماه در سال ۱۳۹۰، و تا تساویهای نزدیک سالهای اخیر، آذرماه همیشه یکی از فصلهای ویژه دربی بوده است؛ فصلی که آمار آن یک پیام روشن دارد: پرسپولیس معمولاً در آذرماه تیم برنده این شهرآورد است.
نتایج دربیهای برگزار شده در ماه آذر
پرسپولیس ۱-۱ استقلال در ۱۸ آذرماه سال ۱۳۵۲
پرسپولیس ۲-۱ استقلال در ۲۷ آذرماه ۱۳۵۳
پرسپولیس ۲-۱ استقلال در ۱۸ آذرماه ۱۳۵۶
پرسپولیس ۱-۰ استقلال در ۱۷ آذرماه ۱۳۶۸
پرسپولیس ۰-۳ استقلال در ۱۸ آذرماه ۱۳۹۰
پرسپولیس ۲-۱ استقلال در ۲ آذرماه ۱۳۹۳
پرسپولیس ۰-۰ استقلال در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰
پرسپولیس ۲-۲ استقلال در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۲