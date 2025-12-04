باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس شب گذشته با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقه آرسنال صدرنشین با ارائه نمایشی هوشمندانه، برنتفورد را ۲ - ۰ شکست داد و جایگاه خود را در صدر جدول لیگ برتر انگلیس مستحکمتر کرد. آرسنال خیلی زود جریان بازی را به سود خود تغییر داد.
در همان دقایق ابتدایی، میکل مرینو با یک ضربه سر تماشایی روی ارسال دقیق بن وایت، دروازه برنتفورد را باز کرد؛ گلی که نهتنها ریتم بازی را به آرسنال داد، بلکه بار دیگر نقش مؤثر مرینو در فاز هجومی را برجسته کرد. مرینو که در اصل برای تقویت میانه میدان جذب شده بود، به دلیل مصدومیتهای کای هاورتز، گابریل ژسوس و یوکرس مجبور شده به طور منظم به عنوان مهاجم نوک آرسنال بازی کند و این سیزدهمین گل او در سال ۲۰۲۵ بود که بیشترین تعداد گل در میان بازیکنان آرسنال در طول سال تقویمی جاری به شمار میرود.
بوکایو ساکا گل دوم را در وقتهای تلفشده نیمه دوم و باز هم با اثرگذاری مرینو به ثمر رساند. آرسنال اکنون با پنج امتیاز اختلاف نسبت به سیتی رده دومی در صدر جدول قرار گرفته و در حالی که فشار تقویمی ماه دسامبر بر همه تیمها سایه انداخته، توپچیها نشان دادند حتی در روزهایی که عملکرد دلچسبی ندارند نیز میتوانند برنده از میدان خارج شوند.
چلسی در یکی از ضعیفترین نمایشهای فصل خود، با اشتباهات متعدد دفاعی و موقعیتسوزیهای پیاپی، مقابل لیدز که بیرحم و پرتلاش بود ۳-۱ شکست خورد. لیدز بازی را طوفانی آغاز کرد و در همان دقیقه ششم با ضربه سر ژاکا بیجول پیش افتاد. بازی نامنظم و شلخته چلسی در دقیقه ۴۳ به گل دوم لیدز منجر شد. شلیک محشر تاناکا هافبک تهاجمی ژاپنی از پشت محوطه جریمه به دورترین گوشه دروازه سانچس رفت.
در نیمه دوم آبیها خیلی زود یکی از گلها را جبران کردند؛ اتفاقی که با ارسال گیتنز و کنترل و شلیک نتو از فاصله نزدیک رقم خورد. با این حال، کالورتلوین روی اشتباه مدافعان چلسی گل سوم را هم زد تا چلسی چهارمین شکست فصل را هم متحمل شود و به رتبه چهارم سقوط کند.
در دیگر مسابقه مهم دیشب لیورپول برای چهارمین بار در ۵ مسابقه اخیر موفق به پیروزی نشد و در آنفیلد با نتیجه یک بر یک مقابل ساندرلند متوقف شد. صلاح برای دومین مسابقه متوالی در ترکیب اصلی سرخها قرار نگرفت و بازی کمجان ۲ تیم در نیمه نخست به تساوی بدون گل منجر شد. موقعیتهای لیورپول در ابتدای ۴۵ دقیقه دوم راه به جایی نبرد و ساندرلند در دقیقه ۶۷ با ضربه شمسالدین طالبی هافبک ۲۰ ساله مراکشی به گل رسید.
تک گل لیورپول که منجر به فرار این تیم از شکست شد، روی درخشش فلوریان ویرتس به ثمر رسید و میتوان گفت او بدشانس بود که گل به نام بازیکن ساندرلند و گل به خودی ثبت شد. لیورپول با این تساوی و ۲۲ امتیاز در جایگاه هشتم جدول ردهبندی رقابتهای لیگ برتر قرار گرفته و ساندرلند با یک امتیاز بیشتر ششم است.
استون ویلا در دیداری پرهیجان و پرگل که هفت بار توپ از خط دروازه عبور کرد، موفق شد با نتیجه ۴-۳ برایتون را شکست دهد و به رتبه سوم برسد؛ آن هم در حالی که ابتدا دو گل عقب افتاده بود، اما اولی واتکینز با دو گل پیاپی که به روند ۱۱ بازی گل نزدن او پایان داد، به شکل حیرتآوری نتیجه را پیش از پایان نیمه اول مساوی کرد.
استون ویلا در نیمه دوم دو گل دیگر زد و کامبکش را کامل کرد و در دقایق پایانی برایتون فقط توانست اختلاف را کم کند تا بازی ۴-۳ تمام شود. همچنین ناتینگهام فارست هم موفق شد با یک گل میزبانش ولورهمپتون را شکست و کریستال پالاس هم با همین نتیجه برنلی را از پیش رو برداشت.