باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سردار شجاعی نسب فرمانده انتظامی خراسان جنوبی درباره برخورد با خودرو‌های شوتی گفت: مقابله با خودرو‌های شوتی از مطالبات جدی مردم است و با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و همکاری سایر رده‌ها این طرح با جدیت دنبال می‌شود.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۱۷۰ دستگاه خودروی شوتی در استان توقیف شده است.

سردار شجاعی نسب اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، آمار فوتی و جرحی ناشی از تصادفات مرتبط با خودرو‌های شوتی ۱۰۰ نفر کاهش داشته و در هشت ماه نخست امسال نیز ۱۸ نفر کاهش ثبت شده است که در مجموع طی ۲۰ ماه اخیر، ۱۱۸ نفر کاهش در آمار فوتی و جرحی این نوع تصادفات گزارش شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های سوختی قاچاق کشف، ۲ هزار متهم دستگیر و ۳ هزار پرونده تشکیل شده که ۹ مورد از آنها پرونده‌های سازمان‌یافته بوده است.

او گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.