باشگاه خبرنگاران جوان - دور یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا با برگزاری سه بازی دنبال شد و اینترمیلان در ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا میزبان ونتزیا بود. شاگردان کیوو از همان دقایق ابتدایی نشان دادند که قصد کوچک‌ترین دشواری ندارند و با نمایش هجومی و قدرتمند خود، کنترل کامل میدان را در دست گرفتند و در نهایت بازی با نتیجه پنج بر یک به سود اینتر به پایان رسید.

بازی با گل زودهنگام اندی دیوف شروع شد. تنها دو دقیقه بعد، فرانچسکو پیو اسپوزیتو با ضربه تماشایی از پشت محوطه دومین گل را زد تا اولین گلش در سن‌سیرو با پیراهن اینتر را جشن بگیرد. مارکوس تورام که از دقیقه اول آتش به پا کرده بود، نیمه اول را با یک شوت کات دار و گل سوم تمام کرد؛ او در نیمه دوم هم با ضربه سر از ارسال فراتزی دبل کرد. ونتزیا که با حذف مانتووا و هلاس ورونا به این مرحله رسیده بود، فقط یک گل تسلی‌بخش زد و ضربه ریچی ساگرادو با برخورد به کارلوس آگوستو وارد دروازه مارتینز دروازه بان دوم اینتر شد که برای اولین بار پس از حادثه دلخراشی که برایش حدود یک ماه پیش رخ داده بود، درون دروازه ایستاد.

جوزپ مارتینز اوایل آبان در یک تصادف رانندگی منجر به مرگ یک پیرمرد ۸۱ ساله سوار بر صندلی چرخدار شده بود. در دقایق پایانی، آنژه‌یوان بونی با ضربه مهارنشدنی از لبه محوطه روی پاس سر مخیتاریان که تازه از مصدومیت برگشته بود، گل پنجم را به ثمر رساند تا بازی ۵-۱ تمام شود.

با این برد، شاگردان کیوو به مرحله یک چهارم نهایی کوپا ایتالیا صعود کردند و در این دور، باید به مصاف برنده رم و تورینو بروند.