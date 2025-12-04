اینتر با ترکیبی چرخشی و نمایش کاملاً برتر، تنها نماینده باقی‌مانده سری B را در یک‌هشتم نهایی کوپا ایتالیا ۵–۱ درهم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دور یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا با برگزاری سه بازی دنبال شد و اینترمیلان در ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا میزبان ونتزیا بود. شاگردان کیوو از همان دقایق ابتدایی نشان دادند که قصد کوچک‌ترین دشواری ندارند و با نمایش هجومی و قدرتمند خود، کنترل کامل میدان را در دست گرفتند و در نهایت بازی با نتیجه پنج بر یک به سود اینتر به پایان رسید.

بازی با گل زودهنگام اندی دیوف شروع شد. تنها دو دقیقه بعد، فرانچسکو پیو اسپوزیتو با ضربه تماشایی از پشت محوطه دومین گل را زد تا اولین گلش در سن‌سیرو با پیراهن اینتر را جشن بگیرد. مارکوس تورام که از دقیقه اول آتش به پا کرده بود، نیمه اول را با یک شوت کات دار و گل سوم تمام کرد؛ او در نیمه دوم هم با ضربه سر از ارسال فراتزی دبل کرد. ونتزیا که با حذف مانتووا و هلاس ورونا به این مرحله رسیده بود، فقط یک گل تسلی‌بخش زد و ضربه ریچی ساگرادو با برخورد به کارلوس آگوستو وارد دروازه مارتینز دروازه بان دوم اینتر شد که برای اولین بار پس از حادثه دلخراشی که برایش حدود یک ماه پیش رخ داده بود، درون دروازه ایستاد.

جوزپ مارتینز اوایل آبان در یک تصادف رانندگی منجر به مرگ یک پیرمرد ۸۱ ساله سوار بر صندلی چرخدار شده بود. در دقایق پایانی، آنژه‌یوان بونی با ضربه مهارنشدنی از لبه محوطه روی پاس سر مخیتاریان که تازه از مصدومیت برگشته بود، گل پنجم را به ثمر رساند تا بازی ۵-۱ تمام شود.

 با این برد، شاگردان کیوو به مرحله یک چهارم نهایی کوپا ایتالیا صعود کردند و در این دور، باید به مصاف برنده رم و تورینو بروند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اینتر ، جام حذفی ایتالیا
خبرهای مرتبط
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
جام حذفی ایتالیا؛
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کنایه باشگاه پرسپولیس به شکست ۷ گله استقلال مقابل الوصل در پوستر دربی
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
دنیامالی: جایگاه دوچرخه‌سواری ایران در آسیا باید ارتقاء پیدا کند
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد
آخرین اخبار
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
کنایه باشگاه پرسپولیس به شکست ۷ گله استقلال مقابل الوصل در پوستر دربی
دنیامالی: جایگاه دوچرخه‌سواری ایران در آسیا باید ارتقاء پیدا کند
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
ابوالفضل زندی قهرمان جهان شد
صعود زندی به فینال تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ اشرافی برنز گرفت
اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
حضور قلعه‌نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال
تکواندوی زیر ۲۱ سال جهان/ صعود زندی و اشرافی به نیمه نهایی
ساعت برگزاری دربی تغییر کرد
۲ ایرانی در جمع ۱۰ بازیکن امتیازآور انتخابی جام جهانی
قدردانی امیر نصیرزاده از قهرمانی تیم فوتسال ایران
غیبت اندونگ در حداقل ۴ بازی مهم استقلال!
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ کاروان والیبال ایران وارد چین شد
ورمزیار: استقلال از لحاظ روحی آماده‌تر از پرسپولیس است
دیدار رئیس انجمن راگبی ایران با رئیس فدراسیون جهانی
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
کراسفیت از فدراسیون وزنه‌برداری جدا شد
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود