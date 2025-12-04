باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (RCUWM) تحت پوشش یونسکو، امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ و همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در تهران برگزار می‌شود.

گفتنی است، عباس علی آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس شورای حکام، مدیریت این اجلاس را بر عهده خواهد داشت.

به تازگی هم مقیمی دبیر نمایشگاه آب با اشاره به برگزاری جلسه شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری گفته بود: ۲۰۰۲ طی یک موافقت نامه‌ای بین یونسکو و وزارت نیرو سازمانی با عنوان مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری شکل گرفته که این مرکز وظایف خاصی نظیر انتقال دانش، شبکه سازی، تولید محتوا، و ... در حوزه مدیریت اب شهری است که با کمک یونسکو محسوب می‌شود که برای اداره آن یک اداره‌ای تحت عنوان شورای حکام است که از ۱۸ کشور و چندین سازمان بین المللی در این شورا شرکت دارند

دبیر نمایشگاه آب بیان کرد: از سال ۲۰۰۲ تا الان ۱۳ شورای حکام برگزار شده که در این شورا تصمیمات اساسی و کلان را در حوزه مدیریت مرکز گرفته می‌شود، امسال با حضور وزرا، نمایندگان کشور‌های مختلف هستند اجلاس در حاشیه نمایشگاه برگزار می‌شود و گزارش پیشرفت پروژه‌های که تعریف شده را ارائه می‌کنند.

در نهایت گفتنی است، انتظار می‌رود این نشست تقویت همکاری‌های اعضا در حوزه‌هایی نظیر دیپلماسی آب، انتقال دانش و تبادل تجربیات برای مقابله با پیامد‌های تغییر اقلیم و تبادل دانش و فناوری‌های نوین در زمینه‌های مربوطه را در پی داشته باشد.