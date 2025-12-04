شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به اهدای کارت امید مادران به خانواده هایی که فرزندشان در سال جاری متولد می شوند؛ اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت امید مادر یکی از طرح‌های حمایتی دولت است که با هدف پشتیبانی مالی از مادران و خانواده‌ها در نظر گرفته شد. این کارت نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های اقتصادی مادران ایفا می‌کند و در مسیر ارتقای کیفیت زندگی خانوار‌ها تاثیرگذار است. بر این اساس دولت به مادرانی که فرزنداشان از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شوند؛ به عنوان ابزار رفاهی در اختیار مادران قرار خواهد گرفت.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا این کارت رفاهی برای مادرانی که فرزندشان در سال جاری متولد می‌شوند نیز تعلق گیرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام این عادلانه هست که اقشاری پر درآمد جامعه از کارت امید مادرانه بهره‌مند شوندولی من از دهک پایین جامعه که فرزند سومم را در پاییز ۱۴۰۴ به دنیا می‌آورم از این سهم بی نصیب باشم آیا تنها شرطی (متولد ۱۴۰۵) که برای این طرح گذاشتند عاقلانه و عادلانه هست؟ لطفا پیگیری کنید.

