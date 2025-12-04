شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به اهدای کارت امید مادران به خانواده هایی که فرزندشان در سال جاری متولد می شوند؛ اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت امید مادر یکی از طرح‌های حمایتی دولت است که با هدف پشتیبانی مالی از مادران و خانواده‌ها در نظر گرفته شد. این کارت نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های اقتصادی مادران ایفا می‌کند و در مسیر ارتقای کیفیت زندگی خانوار‌ها تاثیرگذار است. بر این اساس دولت به مادرانی که فرزنداشان از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شوند؛ به عنوان ابزار رفاهی در اختیار مادران قرار خواهد گرفت.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا این کارت رفاهی برای مادرانی که فرزندشان در سال جاری متولد می‌شوند نیز تعلق گیرد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام این عادلانه هست که اقشاری پر درآمد جامعه از کارت امید مادرانه بهره‌مند شوندولی من از دهک پایین جامعه که فرزند سومم را در پاییز ۱۴۰۴ به دنیا می‌آورم از این سهم بی نصیب باشم آیا تنها شرطی (متولد ۱۴۰۵) که برای این طرح گذاشتند عاقلانه و عادلانه هست؟ لطفا پیگیری کنید.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
دقیقا
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
والا اگه بخوان عادلانه رفتار کنن باید به مادرانی که ۱۴۰۰ فرزندی بدنیا آوردن این طرح تعلق بگیره چون والا اینقد هی گفتن جوانی جمعیت وام میدیم پشتیبانی میکنیم کو پس بدین دیگه حداقل همین طرح بزارید برای این قرن خداییش پوشک شیر خشک لباس و کفش که هر ۲ ماه یبار کوچیک میشه بیایید و تجدید نظر کنید انشاله گوش شنوا باشد
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
آره منم فرزندم اسفند به دنیا میاد چرا باید شامل من نشه چرا
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الی
۲۲:۱۷ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
نقد و میزارن میرن دنبال نصیه،پس کسایی ک ۱۴۰۴بچه بدنیا آوردن چی میشه؟واس چند ماه باید حق دیگران ضایع بشه،واقعا بی عدالتیه،ن طرح یسنا تعلق گرفته ن طرح امید
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
س واقعا این ظلم ک کارت امید مادر رو از فروردین بدین پس اونایی ک دی بهمن اسفند بچشون بدنیا میارن چی تو رو خدا فکر کنید اگه فکر میکنید به حال همه فکر کنید ن از ۱۴۰۵ ب بعد
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
خوب واقعادرسته میگن پس گناه ماچیه ک بچه مون ۴۰۴بدنیامیا دیعنی مالایق این کارت نیستیم ماهم حق داریم ماهم دهک پایین جامعه هستیم بهترازتاریخشوبزارن ب مناسبت روز مادرک روزتولدحضرت زهراعلیه السلام
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
اینکه حوبه قبلا یسنی رو به همه مادران باردار و شیرخورا نی دادن اونم حذف کردن شما نشستی می گی چرا او دو تومن به من نمی دن انقدرم دلتو خوش نکن همونم به هیشکی نمیدن این دولت دولت وعده و وعید دروغه
۲
۲۳
پاسخ دادن
