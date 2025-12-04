باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
انجام لایروبی‌ رودخانه رشت که برای مردم مشکل ایجاد کرده بود + فیلم

رئیس بسیج سازندگی گیلان در خصوص لایروبی رودخانه گیلان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار احمد ابراهیمی، رئیس بسیج سازندگی گیلان در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد لایروبی رودخانه رشت توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

