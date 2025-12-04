بازیکنان تیم پایتخت‌نشین چهار گل زدند، اما دوبار باز کردن دروازه‌ خودی به اشتباه، مقدمات صعود سخت و طاقت‌فرسای بایرن مونیخ به جمع ۸ تیم پایانی جام حذفی آلمان را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از مرحله یک‌هشتم نهایی دی‌اف‌بی پوکال بایرن مونیخ به پیروزی ۳-۲ مقابل یونیون برلین دست یافت تا پس از سه سال به یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان برسد. بازی در ورزشگاه یونیون برلین انجام شد و بایرن مونیخ که در ۱۵ بازی اخیر در برابر یونیون برلین شکست نخورده بود، این بار نیز با وجود فشار‌های دقایق پایانی توانست برنده شود و با این برد به دور بعد راه یافت.

گل‌های بایرن مونیخ در این بازی با دو گل به خودی و یک ضربه دقیق از سوی هری کین به ثمر رسید و یونیون برلین توسط کوورفیلد دو بار موفق به گلزنی شد. قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهایی دی‌اف‌بی پوکال یک‌شنبه شب انجام می‌شود و مونیخی‌ها حریف خود در دور بعد را خواهند شناخت. 

در سایر دیدارها، اشتوتگارت با دو گل مقابل بوخوم به برتری رسید، فرایبورگ با همین نتیجه دارمشتات را از پیش رو برداشت و هولشتین کیل هم با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل هامبورگ راهی دور بعد شد.

