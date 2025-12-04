\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u0648\u06cc\u0631\u062c\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u062c\u0627\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f. \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0641\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u067e\u0644 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0622\u0648\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0