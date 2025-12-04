باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آویزان از پل + فیلم

نیرو‌های امدادی در ایالت ویرجینیا، راننده یک کامیون که از پل آویزان شده بود را نجات دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروهای امدادی در ایالت ویرجینیا، روز سه‌شنبه راننده یک کامیون سنگین را نجات دادند. کابین کامیون پس از حادثه‌ای در هوای برفی، از یک پل بزرگراهی آویزان شده بود.

 

 
مطالب مرتبط
نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آویزان از پل + فیلم
young journalists club

تصادف یک وانت با ماشین پلیس + فیلم

نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آویزان از پل + فیلم
young journalists club

تصادف زنجیره ای مرگبار در آمریکا! + فیلم

نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آویزان از پل + فیلم
young journalists club

برخورد ناگهانی تخته چوب با شیشه خودرو + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آغاز تمرین مرحله عملیاتی رزمایش «سهند ۲۰۲۵» + فیلم
۳۱۱۰

آغاز تمرین مرحله عملیاتی رزمایش «سهند ۲۰۲۵» + فیلم

۱۲ . آذر . ۱۴۰۴
گلچینی از ریحانه‌ها امروز مهمان آقا بودند + فیلم
۵۰۸

گلچینی از ریحانه‌ها امروز مهمان آقا بودند + فیلم

۱۲ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.