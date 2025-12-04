مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت:۵۰۰۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد از ۱۰ آذر ماه به مدت سه روز مهمان امام رئوف شده و بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را زیارت می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی ملامهدی با اشاره به اعزام کاروان ۵۰۰۰ نفری شوق زیارت گفت: همچون سنوات گذشته کمیته امداد آذربایجان شرقی برای برآورده کردن اشتیاق دل‌های مشتاق به سوی حرم رضوی گام برداشته و ۵ هزار مددجو را با کمک خیرین به بارگاه ملکوتی امام رئوف اعزام نموده است.

وی ادامه داد: طی این سفر معنوی برنامه‌های فرهنگی و زیارتی در رواق‌های دارالهدایه و امام خمینی (ره) حرم رضوی با حضور سخنرانان و مداحان برگزار می‌شود.

ملامهدی با قدردانی از حمایت‌های آستان قدس رضوی یادآور شد: همچنین در این سفر معنوی مددجویان از یک وعده غذای آستان قدس متنعم می شوند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای پویش شوق زیارت مشهد مقدس تصریح کرد:خیرین و عاشقان اهل بیت با پیوستن به این پویش بخشی از هزینه‌های اعزام و اسکان مددجویان را تامین کردند.

منبع:کمیته امداد آذربایجان شرقی

برچسب ها: مشهد مقدس ، کمیته امداد
