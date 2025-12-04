باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بخش‌هایی از کشور که ممکن است مورد حمله ملخ‌های مهاجر قرار بگیرد + فیلم

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات در خصوص حمله ملخ‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد حمله ملخ‌ها نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

