علی رغم وعده های مکرر مسئولان مبنی بر تامین ارز نهاده های دامی تا پایان سال، کماکان با چالش تامین ارز و ترخیص کالا از بنادر روبرو هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طی ماه های اخیر دامداران و مرغداران با مشکل کمبود نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه روبرو هستند که این موضوع بشدت در بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ التهاباتی ایجاد کرده به طوریکه قیمت ها فراتر از نرخ مصوب رفته است و از طرفی دامداران ناگریز به کشتار دام های مولد و مرغداران حذف گله هستند چراکه طی ماه های اخیر مسئولان خبر از موجودی مکفی نهاده در بنادر و وعده تامین ارز و ترخیص کالا را می دهند، درحالیکه دامدار و مرغدار با موجود زنده سروکار دارد و نمی تواند با وعده وعید آنها را گرسنه نگه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی اواخر آبان ماه خبر از تامین ارز نهاده های دامی با تصمیم سران قوا تا پایان سال داده بود، اما کماکان شاهد مشکلات در این خصوص هستیم، بار دیگر روز گذشته وزیر جهاد در نهمین نمایشگاه شیلات کشور با بیان اینکه وزارت جهاد پیگیر تامین ارز نهاده های دامی است، گفت: به زودی چالش دامداران رفع می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی علت انباشت شدن نهاده‌های دامی در بنادر کشور را عدم تخصیص ارز مورد نیاز اعلام کرد و گفت: تامین ارز در حال انجام است و نهاده‌ها در حال ترخیص بوده و به زودی تمام نهاده‌ها از بنادر کشور خارج و در بازار توزیع می‌شوند.

با توجه به آغاز حذف گله های تخم گذار و کاهش انگیزه مرغداران به جوجه ریزی انتظار می رود که هرچه سریع تر وعده تامین ارز و ترخیص نهاده از بنادر عملیاتی شود چراکه تولیدکننده بدلیل کمبود نهاده در بازار آزاد و سامانه بازارگاه و همچنین قیمت های گزاف در بازار آزاد چاره ای جزء حذف گله، کشتار دام و کاهش جوجه ریزی ندارد که این امر می‌تواند طی ماه های آتی بحران جدی در صنعت دام و طیور کشور ایجاد کند. هرچند پشتیبانی امور دام از توزیع نهاده در سامانه بازارگاه خبر می دهد و اذعان می کند که با تامین ارز و ترخیص کالا از بنادر شمالی و جنوبی، بازار ظرف ۲۰ روز به ثبات و ارامش می رسد.

بررسی ها از بازار نشان می دهد که قیمت هرکیلو مرغ گرم به ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، هر شانه تخم مرغ ۲۳۰ تا ۲۷۰ هزارتومان و هرعدد تخم مرغ ۷ تا ۹ هزارتومان رسیده است که این نوسانات روزمره قیمت ها منجر به کوچک شدن سفره خانوار شده است.

کمبود نهاده دامی منجر به حذف گله های تخم گذار شد

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: شرایط تامین نهاده دامی نسبت به روزهای قبل بدتر شده به طوریکه کنجاله سویا به ۶۰ هزارتومان و ذرت بالای ۳۰ هزارتومان رسیده است.

به گفته وی، پشتیبانی امور دام در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد نیاز کشور از طریق بازارگاه نهاده توزیع کرده که براین اساس وضعیت مرغداران نسبت به ۲۰ روز قبل بدتر شده است که همین امر منجر به کشتار گله ها در روزهای اخیر شده است.

کاشانی ادامه داد: علی رغم پیگیری های مکرر از مسئولان وزارت جهاد، اما نگاه جدی به این موضوع ندارند که به همین خاطر شاهد آسیب و ضربه به تولید داخل هستیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه آینده روشنی پیش روی تولید نیست، افزود: با توجه به آنکه کنجاله با نرخ ۶۰ هزارتومان در بازار آزاد نیست، نمی توان پیش بینی راجع به تولید داشت و مسئولان وزارت جهاد طی چندماه اخیر خبر از موجودی مناسب نهاده در بنادر می دهند و تنها مشکلات تخصیص ارز را علت نابه سامانی شرایط فعلی می دانند.

به گفته وی، با توجه به کمبود و گرانی نهاده های دامی، قیمت محصول باید متناسب با هزینه های تولید شود و چنانچه بانک مرکزی قادر به تامین ارز نیست، ارز نهاده های دامی را آزاد کند تا بگذارند نهاده وارد شود تا مرغدار بتواند گله را حفظ کند چراکه نمی توان مرغ ها را گرسنه گذاشت.

کاشانی ادامه داد: علی رغم آنکه به نیمه آذرماه رسیدیم، تنها ۳۰ درصد ذرت مرغدار تامین شده و ۱۰۰ درصد سهمیه سویا مانده است که براین اساس تولید قابل پیش بینی نیست و حتی شرایط از کنترل وزارت جهاد هم خارج شده است.

این مقام مسئول قیمت هرکیلو تخم مرغ درب واحدهای مرغداری را ۸۸ تا ۹۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به خرید نهاده با نرخ های فعلی از بازار آزاد، قیمت تمام شده هرکیلو تخم مرغ ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزارتومان برای مرغدار تمام می شود که بالابودن هزینه های تولید نسبت به شرایط بازار و عدم چشم انداز مناسب از آینده تولید، حذف گله طی روزهای اخیر آغاز شده است.

ناامیدی مرغداران به آینده تولید با توزیع قطره چکانی نهاده دامی

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور کشور گفت: مشکل اصلی کمبود نهاده های دامی ناشی از عدم تخصیص ارز بود، هرچند مشکلاتی در توزیع وجود داشت که با واگذاری امر توزیع به پشتیبانی امور دام این مشکل مرتفع شود، اما چالش عدم تخصیص ارز رفع نشده است به طوریکه مرغداران بصورت قطره چکانی سویا و ذرت را تهیه می کنند.

به گفته وی، با توجه به نا امیدی مرغداران به تامین نهاده در آینده، قیمت جوجه یکروزه کاهش چشمگیری داشته است که با استمرار این روند به سبب کاهش تولید و عرضه مرغ، قیمت مرغ در ۲ ماه آینده نوساناتی خواهد داشت.

طلاکش قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۹۸ تا ۱۰۲ هزارتومان در استان های مختلف اعلام کرد و گفت: بنابر جوجه ریزی صورت گرفته پیش بینی می شود که قیمت در ماه های آتی نوساناتی داشته باشد.

دبیر فدراسیون طیور قیمت مصوب هرکیلو مرغ گرم را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده اعلام کرد و گفت: در شرایط فعلی مرغدار ۸۰ درصد اضافه تر می خرد که اگر سهم این ۲ نهاده را ۲۵ درصد در نظر بگیریم، براین اساس خرید با نرخ ۱۷۰ هزارتومان منطقی است، اما با استمرار روند فعلی قیمت در خرده فروشی ها کمتر از ۲۰۰ هزارتومان در هفته آتی نخواهد بود و این هشدار را از ۲۰ روز گذشته بارها اعلام شد.

به رغم‌ شرایط خشکسالی، ارز کالاهای اساسی از ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸.۵ میلیارد دلار رسید و بدیهی است که با کاهش ارز کالاهای اساسی، باید صنعت دام و طیور ماه ها گرفتار تامین‌ نهاده باشد و بازار محصولات پروتئینی با التهابات و نوسانات قیمت روبرو شود.