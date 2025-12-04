باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود پزشکیان روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در پانزدهمین مقصد از سفر‌های استانی دولت وفاق ملی به کهیگیلویه و بویراحمد در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی این استان، با تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام و پرهیز از اختلاف و تفرقه، گفت: اگر دست به دست هم دهیم می‌توانیم با همکاری و مشارکت جمعی، بر مشکلات و بحران‌ها غلبه کنیم، اما اگر با هم دعوا کنیم و برای هم مشکل درست کنیم، مشکلی حل نخواهد شد.

پزشکیان با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه ایثار، فداکاری و گذشت در جامعه و همچنین افزایش وحدت و مشارکت جمعی، گفت: اگر مثل زمان جنگ تحمیلی همه مردم در صحنه باشند می‌توانیم با کمک هم بر مشکلات غلبه کنیم، اما درصورت وجود اختلافات داخلی و اقدامات تفرقه افکنانه، دشمن هم سوء استفاده خواهد کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران برای حل مشکلات استانها، گفت: استانداران از اختیارات کافی و ویژه برخوردار هستند و می‌توانند با کمک و مشارکت مردم، نخبگان، متخصصین و فرهیختگان استان، توسعه و پیشرفت را برای منطقه خود رقم بزنند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه تا وقتی نگاه ما به بیرون و حمایت‌های خارجی باشد نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و مشکلی حل نخواهد شد، گفت: باید با فراهم کردن بستر‌ها و رفع موانع در داخل با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان و متخصصین کشور، مشکلات را حل کنیم و با کنار گذاشتن اختلافات و درگیری‌های جناحی و گروهی، برای توسعه و پیشرفت کشور دست به دست هم دهیم، در این مسیر هر کسی توان کمک دارد باید وارد میدان شود ما هم استقبال می‌کنیم. دولت هم کمک خواهد کرد و هیچ دخالتی در کار شما نخواهیم کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه من هیچوقت وعده دروغ نداده و نخواهم داد و حرفی نمی‌زنم که نتوانم به آن عمل کنم، گفت امروز بیش از هفت میلیون میلیارد پروژه نیمه تمام در کشور داریم که کلنگ زنی شده و تکمیل نشده است، پروژه‌ای که باید یکساله تکمیل می‌شد، ۲۰ سال به طول انجامیده است و این اصلا درست نیست. باید همه توان و منابع موجود خود را صرف تکمیل این پروژه‌ها کنیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه ما خلف وعده نخواهیم کرد و هرچه متعهد شویم به آن عمل می‌کنیم، گفت: امکان ندارد پروژه جدیدی در استان‌های کشور تعریف کنیم که شدنی نیست، ما به تعهدی که می‌دهیم پایبند هستیم، بدترین چیز این است که پیمان ببندیم و به آن عمل نکنیم.

رئیس جمهور درخصوص اختصاص بودجه به استان‌ها برای توسعه متوازن کشور، گفت: تلاش ما این است که سهم استان‌ها از بودجه کشور عادلانه اختصاص یابد و با نظارت دقیق استانداران در بخش‌های لازم هزینه شود.

پزشکیان با بیان اینکه در دولت بودجه سال آینده را تنها با ۲ درصد رشد بسته‌ایم، گفت: عامل تورم خود دولت و بانک‌ها هستند و چاپ پول موجب ایجاد تورم می‌شود که در نهایت ضرر این تورم در جیب مردم خود را نشان خواهد داد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز در ادامه سفر‌های استانی خود وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد. این سفر یک‌روزه با محوریت دیدار و گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف اجتماعی و بررسی برنامه‌های توسعه‌ای استان انجام می‌شود.

برنامه‌های اعلام‌شده برای این سفر شامل دیدار با فرهیختگان و فرهنگیان، مادران شهدا، اعضای نهضت توسعه عدالت آموزشی، فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. این دیدار‌ها با هدف بررسی وضعیت موجود و پیگیری مطالبات و چالش‌های استان انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور در پایان این سفر با حضور در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از شبکه استانی دنا، نتایج و تصمیمات مرتبط با چهاردهمین سفر استانی دولت را تشریح خواهد کرد.

منبع: فارس