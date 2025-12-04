باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "ارسلان صبح زاهدی" اظهار داشت:برابر اخبار واصله مبنی بر فروش سکه‌های تقلبی توسط خانمی در سطح شهر لنگرود به پلیس آگاهی شهرستان واصل، که بررسی موضوع با هدف دستگیری این فرد به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اگاهی پس از انجام اقدامات تخصصی و استفاده از شگرد‌های پلیسی این خانم را پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود بیان داشت: از متهم تعداد ۱۲ قطعه سکه طلای پارسیان تقلبی کشف گردید در این خصوص پرونده تشکیل و تحویل مرجع قضایی گردید.

این مقام انتظامی با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، ادامه داد: پلیس، شبانه روز و با تمام توان برای دفاع از نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کند و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس