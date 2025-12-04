باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که فدراسیون جهانی پیش از این در سایت رسمی خود اعلام کرده بود ورزشکاران کنیا به عنوان میزبان رقابت‌های کمتر از ۲۱ سال قهرمانی جهان، همگی در رنک چهارم قرار می‌گیرند، اما به یکباره این قانون تغییر و ورزشکاران کنیا بدون رنک در جدول مسابقات ثبت‌نام شدند.

درپی این اتفاق جدول مسابقات در اوزان روز نخست دچار دگرگونی شد و روژان گودرزی نماینده شایسته تکواندوی بانوان ایران در دور نخست به حریف رژیم صهیونیستی برخورد کرد که به همین دلیل نیز از حضور در مسابقات کنار کشید.