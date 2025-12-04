نماینده وزن منهای ۴۹ کیلوگرم ایران به علت همگروهی با نماینده رژیم صهیونیستی از رقابت‌های تکواندو قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان انصراف داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که فدراسیون جهانی پیش از این در سایت رسمی خود اعلام کرده بود ورزشکاران کنیا به عنوان میزبان رقابت‌های کمتر از ۲۱ سال قهرمانی جهان، همگی در رنک چهارم قرار می‌گیرند، اما به یکباره این قانون تغییر و ورزشکاران کنیا بدون رنک در جدول مسابقات ثبت‌نام شدند. 

درپی این اتفاق جدول مسابقات در اوزان روز نخست دچار دگرگونی شد و روژان گودرزی نماینده شایسته تکواندوی بانوان ایران در دور نخست به حریف رژیم صهیونیستی برخورد کرد که به همین دلیل نیز از حضور در مسابقات کنار کشید.

همچنین امیرمحمد اشرافی در وزن به اضافه ۸۷ کیلوگرم و یکی دیگر از نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات نیز در دور نخست با حریف لبنانی مبارزه می‌کند و در صورت برتری در دور دوم با برنده ورزشکار رژیم صهیونیستی که در رنک ۵ دنیا قرار دارد و ورزشکار روسیه برخورد خواهد کرد.

درپی این اتفاق هادی ساعی بلافاصله راهی هتل محل اسکان مسئولان فدراسیون جهانی در نایروبی کنیا شد و اعتراض شدید خود را نسبت به این اتفاق اعلام کرد، اما مسئولان فدراسیون جهانی تاکید کردند نمی‌توانند تغییری در جدول مسابقات اعمال کنند. 

این رقابت‌ها از صبح دیروز چهارشنبه به میزبانی نایروبی کنیا آغاز شد.

 
برچسب ها: تکواندوی قهرمانی جهان ، مسابقات تکواندو
خبرهای مرتبط
تکواندو زیر ۲۱ سال جهان؛
ابوالفضل زندی قهرمان جهان شد
صعود زندی به فینال تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ اشرافی برنز گرفت
روز طلایی ورزش شهرستان بابلسر؛ پوراسماعیل و ذلیکانی در المپیک ۲۰۲۵ توکیو قهرمان شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کنایه باشگاه پرسپولیس به شکست ۷ گله استقلال مقابل الوصل در پوستر دربی
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
دنیامالی: جایگاه دوچرخه‌سواری ایران در آسیا باید ارتقاء پیدا کند
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد
آخرین اخبار
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
کنایه باشگاه پرسپولیس به شکست ۷ گله استقلال مقابل الوصل در پوستر دربی
دنیامالی: جایگاه دوچرخه‌سواری ایران در آسیا باید ارتقاء پیدا کند
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد
خاطرات دربی‌های خارج از تهران/ اراک رکورد زد
ابوالفضل زندی قهرمان جهان شد
صعود زندی به فینال تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ اشرافی برنز گرفت
اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
حضور قلعه‌نویی در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال
تکواندوی زیر ۲۱ سال جهان/ صعود زندی و اشرافی به نیمه نهایی
ساعت برگزاری دربی تغییر کرد
۲ ایرانی در جمع ۱۰ بازیکن امتیازآور انتخابی جام جهانی
قدردانی امیر نصیرزاده از قهرمانی تیم فوتسال ایران
غیبت اندونگ در حداقل ۴ بازی مهم استقلال!
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ کاروان والیبال ایران وارد چین شد
ورمزیار: استقلال از لحاظ روحی آماده‌تر از پرسپولیس است
دیدار رئیس انجمن راگبی ایران با رئیس فدراسیون جهانی
زمان آغاز بلیت فروشی داربی ۱۰۶
کراسفیت از فدراسیون وزنه‌برداری جدا شد
فریبا: دربی حساسیت خودش را داد/ استقلال می‌تواند پیروز شود
موج‌سواری کناررفتگان پس از افتخارآفرینی تیم ملی بدنسازی/ حاشیه‌سازی مغرضان با چاشنی ناآگاهی
ورمزیار: اگر پیشکسوتان حمایت نمی‌کردند الان ساپینتو سرمربی استقلال نبود
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
دورتموند ۰ - ۱ بایرلورکوزن/ حذف زودهنگام زنبور‌ها از جام حذفی آلمان+ فیلم
صعود آسان یووه به یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا/ تیم اسپالتی جان گرفت+ فیلم
زد و خورد ۹ گله سیتی و فولام زیر باران شدید لندن/ کاپیتان آرژانتینی تاتنهام یک تنه مقابل نیوکاسل ایستاد+ فیلم
رونمایی از دربی اولی‌های سرخابی
زور استقلال و پرسپولیس با هم برابر است/ حساسیت باعث دربی کسل کننده می‌شود