باشگاه خبرنگاران جوان - هاآرتص به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که ماموران سازمان امنیت و اطلاعات داخلی اسرائیل در ماههای اخیر برای جلوگیری از جذب نوجوانان و جوانان اسرائیلی توسط ایران، با شهرداریها و مدیران مدارس ارتباط برقرار کردهاند.
بنابر این گزارش به نقل از یک منبع دفاعی، شینبت با مقامات محلی تماس گرفته و از آنها خواسته است در کارزارهای آگاهیبخشی به جوانان شرکت کنند. بنابر این گزارش، شینبت هشدار داده که جذب جاسوسان بهویژه از میان جوانان اسرائیلی پدیدهای رو به افزایش است.
کابینه اسرائیل حدود یک ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با ایران، کارزاری را با عنوان «پول آسان، بهای سنگین» و با هدف بازداشتن افراد از همکاری اطلاعاتی با ایران راهاندازی کرد. این کارزار در تلاش است آگاهی اسرائیلیها را نسبت به این موضوع افزایش دهد که چگونه ممکن است به آسانی درگیر پروژههای مرتبط با ایران شوند و انجام حتی یک ماموریت کوچک ممکن است پیامدهای کیفری سنگینی از جمله تا ۱۵ سال حبس به همراه داشته باشد.
به ادعای هاآرتص، طرف های مرتبط با ایران تلاش برای جذب نوجوانان اسرائیلی را معمولا از شبکههای اجتماعی چون «تیکتاک»، «تلگرام»، «اینستاگرام» یا حتی پلتفرمهای بازی آغاز میکنند. آنها پس از آنکه روابط آنلاین را شکل دادند، درخواستهای خود را از کارهای ظاهرا بیضرر آغاز کرده و به ماموریتهای جدیتر ارتقا میدهند.
راز کینسلیچ، شهردار «ریشون لتسیون» تایید کرد که با ماموران شینبت دیدار داشته و از تصمیم شهرداری برای راهاندازی برنامههایی برای آگاهیبخشی در این زمینه خبر داد.
مقامات شهرهای «بت یام» و «مودیعین» نیز ملاقات با ماموران شینبت را تایید کردند. شهردار «مودیعین» همچنین اعلام کرد که شینبت در ماه ژوئن طرح آزمایشی در این شهر اجرا کرده و ماموران این نهاد برای راهاندازی کارزارهای آگاهیبخشی با مدیران مدارس دیدار کردهاند.
دفتر دادستان کل اسرائیل در ماه مه علیه یک نوجوان ۱۶ ساله به اتهام ارتباط با عامل خارجی و ارائه اطلاعات به دشمن کیفرخواست صادر کرد. بر اساس کیفرخواست صادره، این نوجوان پس از آغاز جنگ، ماهها از طریق تلگرام با یک عامل ایرانی در ارتباط بوده و ماموریتهای مختلفی را انجام داده است.
در پروندهای جداگانه، شینبت و پلیس از بازداشت یک جوان ۱۸ ساله ساکن یاونه خبر دادند که مظنون به جمعآوری اطلاعات درباره نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین و تدابیر حفاظتی او برای عوامل ایرانی است.
منبع: یورونیوز