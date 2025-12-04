شین‌بت درباره آنچه «افزایش تلاش‌ها برای جذب نوجوانان و جوانان اسرائیلی از سوی طرف‌های مرتبط با ایران» توصیف شده، هشدار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاآرتص به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که ماموران سازمان امنیت و اطلاعات داخلی اسرائیل در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از جذب نوجوانان و جوانان اسرائیلی توسط ایران، با شهرداری‌ها و مدیران مدارس ارتباط برقرار کرده‌اند.

بنابر این گزارش به نقل از یک منبع دفاعی، شین‌بت با مقامات محلی تماس گرفته و از آنها خواسته است در کارزار‌های آگاهی‌بخشی به جوانان شرکت کنند. بنابر این گزارش، شین‌بت هشدار داده که جذب جاسوسان به‌ویژه از میان جوانان اسرائیلی پدیده‌ای رو به افزایش است.

کابینه اسرائیل حدود یک ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با ایران، کارزاری را با عنوان «پول آسان، بهای سنگین» و با هدف بازداشتن افراد از همکاری اطلاعاتی برای ایران راه‌اندازی کرد. این کارزار در تلاش است آگاهی شهروندان اسرائیلی را نسبت به این موضوع افزایش دهد که چگونه ممکن است به آسانی درگیر پروژه‌های مرتبط با ایران شوند و انجام حتی یک ماموریت کوچک ممکن است پیامد‌های کیفری سنگینی از جمله تا ۱۵ سال حبس به همراه داشته باشد.

به ادعای هاآرتص، طرف های مرتبط با ایران تلاش برای جذب نوجوانان اسرائیلی را معمولا از شبکه‌های اجتماعی چون «تیک‌تاک»، «تلگرام»، «اینستاگرام» یا حتی پلتفرم‌های بازی آغاز می‌کنند. آنها پس از آن‌که روابط آنلاین را شکل دادند، درخواست‌های خود را از کار‌های ظاهرا بی‌ضرر آغاز کرده و به ماموریت‌های جدی‌تر ارتقا می‌دهند.

راز کینسلیچ، شهردار «ریشون لتسیون» تایید کرد که با ماموران شین‌بت دیدار داشته و از تصمیم شهرداری برای راه‌اندازی برنامه‌هایی برای آگاهی‌بخشی در این زمینه خبر داد.

مقامات شهر‌های «بت یام» و «مودیعین» نیز ملاقات با ماموران شین‌بت را تایید کردند. شهردار «مودیعین» همچنین اعلام کرد که شین‌بت در ماه ژوئن طرح آزمایشی در این شهر اجرا کرده و ماموران این نهاد برای راه‌اندازی کارزار‌های آگاهی‌بخشی با مدیران مدارس دیدار کرده‌اند.

دفتر دادستان کل اسرائیل در ماه مه علیه یک نوجوان ۱۶ ساله به اتهام ارتباط با عامل خارجی و ارائه اطلاعات به دشمن کیفرخواست صادر کرد. بر اساس کیفرخواست صادره، این نوجوان پس از آغاز جنگ، ماه‌ها از طریق تلگرام با یک عامل ایرانی در ارتباط بوده و ماموریت‌های مختلفی را انجام داده است.

در پرونده‌ای جداگانه، شین‌بت و پلیس از بازداشت یک جوان ۱۸ ساله ساکن یاونه خبر دادند که مظنون به جمع‌آوری اطلاعات درباره نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین و تدابیر حفاظتی او برای عوامل ایرانی است.

منبع: یورونیوز

برچسب ها: جاسوس اسرائیلی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
ادعای شهردار صهیونیست: «ایرانی‌ها به بت‌یام رسیده‌اند»
حماس: ۴ جاسوس اسرائیلی در شمال غزه کشته شدند
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله پهپادی اسرائیل به حومه دمشق و حملات هوایی در جنوب سوریه
کاخ سفید: دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین «عمیق و سازنده» بود
سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای مردم غزه شد
بنیاد «هند رجب» علیه نخست وزیر و وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت کرد
واکنش سومالی به توهین‌های ترامپ: او را نادیده می‌گیریم
خانواده ماهیگیری که در حملات آمریکا به منطقه کارائیب کشته شده، از واشنگتن شکایت می‌کند
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به نوجوانان و جوانان اسرائیلی
آخرین اخبار
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به نوجوانان و جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای مردم غزه شد
کاخ سفید: دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین «عمیق و سازنده» بود
بنیاد «هند رجب» علیه نخست وزیر و وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت کرد
واکنش سومالی به توهین‌های ترامپ: او را نادیده می‌گیریم
خانواده ماهیگیری که در حملات آمریکا به منطقه کارائیب کشته شده، از واشنگتن شکایت می‌کند
حمله پهپادی اسرائیل به حومه دمشق و حملات هوایی در جنوب سوریه
دادگاه اسرائیل پس از درخواست عفو، محاکمه نتانیاهو را از سر گرفت
مجارستان: اروپا به اوکراین اجازه نمی‌دهد به توافق برسد
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با ونزوئلا اعمال کرد
نظامیان اسرائیلی پیکر ساکنان غزه را که به دنبال غذا بودند با بولدوزر دفن کردند
شمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۵۹ نفر رسید
گوترش: پایان جنگ روسیه و اوکراین باید طبق قوانین بین‌المللی باشد
اتحادیه اروپا بسته مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین پیشنهاد داد
ازبکستان پس از چهار سال مرز افغانستان را بازگشایی می‌کند
مصر ادعای بازگشایی محدود گذرگاه رفح را تکذیب کرد
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است
ترکیه: حملات اوکراین به دریای سیاه غیرقابل‌قبول است
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
مقام روس از جزئیات دیدار ویتکاف و کوشنر گفت
گنبد موشکی مشترک؛ پروژه دفاعی کشور‌های خلیج فارس
توصیه سفارت روسیه در تهران به شهروندان روس
شام سه‌نفره هگست برای پوتین، ترامپ و زلنسکی
کمک ۷۰۰ میلیون یورویی آلمان و نروژ به اوکراین
تلاش عربستان و مصر برای جلوگیری از جنگ‌افروزی اسرائیل
واکنش روسیه به تهدید ناتو برای حمله‌ی پیش‌دستانه
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ