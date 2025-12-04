براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۰ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا در شهر هویزه تا ساعت ۸ صبح امروز روی عدد عدد ۳۶۰ قرارگرفته؛ رقمی که در دسته «خطرناک» قرار دارد و با رنگ قهوهای نمایش داده میشود.
در همین بازه زمانی، شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان (۱۵۷)، خرمشهر (۱۶۳)، دشت آزادگان (۱۵۶)، شادگان (۱۵۶) و ماهشهر (۱۵۹) گزارش شده که همگی در وضعیت قرمز و «ناسالم» برای عموم مردم قرار دارند.
همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای اهواز (۱۱۵)، بهبهان (۱۰۶)، کارون (۱۳۷) و ملاثانی (۱۲۲) در محدوده نارنجی ثبت شده و ناسالم برای گروههای حساس ارزیابی میشود. در این شرایط، توصیه میشود بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل، هوا در شهرهای آغاجری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، باغملک، رامهرمز، ایذه، شوشتر، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.
همچنین چهار شهر ایذه، دزفول، دهدز و شوش امروز هوای پاک را تجربه کردهاند.
بر اساس تقسیمبندی شاخص کیفیت هوا (AQI):
- ۰ تا ۵۰: پاک
- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول
- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروهها
- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور