براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۰ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا در شهر هویزه تا ساعت ۸ صبح امروز روی عدد عدد ۳۶۰ قرارگرفته؛ رقمی که در دسته «خطرناک» قرار دارد و با رنگ قهوه‌ای نمایش داده می‌شود.  

 در همین بازه زمانی، شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان (۱۵۷)، خرمشهر (۱۶۳)، دشت آزادگان (۱۵۶)، شادگان (۱۵۶) و ماهشهر (۱۵۹) گزارش شده که همگی در وضعیت قرمز و «ناسالم» برای عموم مردم قرار دارند.  

 همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای اهواز (۱۱۵)، بهبهان (۱۰۶)، کارون (۱۳۷) و ملاثانی (۱۲۲) در محدوده نارنجی ثبت شده و ناسالم برای گروه‌های حساس ارزیابی می‌شود. در این شرایط، توصیه می‌شود بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.  

 در مقابل، هوا در شهرهای آغاجری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، باغملک، رامهرمز، ایذه، شوشتر، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

همچنین چهار شهر ایذه، دزفول، دهدز و شوش امروز هوای پاک را تجربه کرده‌اند.  

 بر اساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):  

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

برچسب ها: الودگی هوا ، هوای ناسالم ، آلودگی هوای خوزستان
خبرهای مرتبط
آلودگی هوا در ۱۵ شهر خوزستان
آلودگی هوای ۶ شهر خوزستان
هوای کردستان در شرایط خطرناک
وضعیت هوای تهران ناسالم برای همه گروه‌های جامعه
اواسط هفته آینده بارش استان را در بر می گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وضعیت خطرناک آلودگی هوا در هویزه
آخرین اخبار
وضعیت خطرناک آلودگی هوا در هویزه
مراجعه بیش از ۲۸۱ هزار بیمار با علائم عفونت حاد تنفسی به بیمارستان‌های خوزستان
راه اندازی ردیف سوم واحد نمک زدایی رگ سفید یک
حفر و تکمیل ۸۳ حقله چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز کشور
زلزله ۴ ریشتری میداوودی را لرزاند