براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۰ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا در شهر هویزه تا ساعت ۸ صبح امروز روی عدد عدد ۳۶۰ قرارگرفته؛ رقمی که در دسته «خطرناک» قرار دارد و با رنگ قهوه‌ای نمایش داده می‌شود.

در همین بازه زمانی، شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان (۱۵۷)، خرمشهر (۱۶۳)، دشت آزادگان (۱۵۶)، شادگان (۱۵۶) و ماهشهر (۱۵۹) گزارش شده که همگی در وضعیت قرمز و «ناسالم» برای عموم مردم قرار دارند.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای اهواز (۱۱۵)، بهبهان (۱۰۶)، کارون (۱۳۷) و ملاثانی (۱۲۲) در محدوده نارنجی ثبت شده و ناسالم برای گروه‌های حساس ارزیابی می‌شود. در این شرایط، توصیه می‌شود بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، هوا در شهرهای آغاجری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، باغملک، رامهرمز، ایذه، شوشتر، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

همچنین چهار شهر ایذه، دزفول، دهدز و شوش امروز هوای پاک را تجربه کرده‌اند.

بر اساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور