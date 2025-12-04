رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که ویتکاف و کوشنر معتقدند که روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، دامادش پس از سفرشان به مسکو، با این تصور که روسیه به حل و فصل مناقشه اوکراین تمایل دارد، از آنجا خارج شدند.

از رئیس کاخ سفید پرسیده شد که ویتکاف و کوشنر پس از دیدارشان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به او چه گفتند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت: "او دوست دارد جنگ را پایان دهد. این برداشت آنها بود. "

ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: "می‌توانم بگویم که آنها دیدار نسبتاً خوبی با رئیس جمهور پوتین داشتند. "

در عین حال، ترامپ هنوز آماده پیش‌بینی نتایج این دیدار نیست. ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: "نمی‌توانم بگویم از آن دیدار چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، زیرا رقص تانگو دو نفره است. " به گفته او، ایالات متحده در تماس‌هایش با نمایندگان اوکراین «به نتیجه‌ای رسیده است».

منبع: تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
مجارستان: اروپا به اوکراین اجازه نمی‌دهد به توافق برسد
کاخ سفید: دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین «عمیق و سازنده» بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
آخرین اخبار
ادعای جرازلم پست درباره معامله مخفی ایران و تایلند علیه اسرائیل
آمریکا فروش بمب به کانادا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار را تأیید کرد
پوتین: روسیه آماده تامین «بدون وقفه» سوخت برای هند است
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است
هوش مصنوعی؛ اهرم آپارتاید رژیم صهیونیستی
پارلمان یونان خرید سامانه‌های راکتی از اسرائیل را تصویب کرد
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
پوتین در دهلی نو؛ مودی از تلاش‌های صلح در اوکراین حمایت کرد
کرملین: تاریخ دیدار بعدی پوتین با فرستاده آمریکا تعیین نشده است
اسرائیل بودجه نظامی ۲۰۲۶ را ۳۴.۶ میلیارد دلار تعیین کرد
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد
حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی لبنان