دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، دامادش پس از سفرشان به مسکو، با این تصور که روسیه به حل و فصل مناقشه اوکراین تمایل دارد، از آنجا خارج شدند.
از رئیس کاخ سفید پرسیده شد که ویتکاف و کوشنر پس از دیدارشان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به او چه گفتند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت: "او دوست دارد جنگ را پایان دهد. این برداشت آنها بود. "
ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: "میتوانم بگویم که آنها دیدار نسبتاً خوبی با رئیس جمهور پوتین داشتند. "
در عین حال، ترامپ هنوز آماده پیشبینی نتایج این دیدار نیست. ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: "نمیتوانم بگویم از آن دیدار چه نتیجهای حاصل میشود، زیرا رقص تانگو دو نفره است. " به گفته او، ایالات متحده در تماسهایش با نمایندگان اوکراین «به نتیجهای رسیده است».
منبع: تاس