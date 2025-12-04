رئیس کل دادگستری مازندران از ورود جدی دستگاه قضایی استان به طرح نیمه تمام ۲۰ ساله سالن ورزشی ماهفروجک ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از طرخ نیمه تمام سالن ورزشی چندمنظوره ماهفروجک ساری با بیان اینکه ساخت این سالن ورزشی از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است، وضعیت کنونی سالن ورزشی ماهفروجک و عدم تکمیل طرح را تاسف بار دانست و گفت: با توجه به صرف بیش از سه هزار میلیارد تومان هزینه، این سالن چندمنظوره ۶ هزار نفری پس از گذشت ۲۰ سال هنوز تکمیل نشده و مسئولین براحتی از کنار آن عبور کرده‌اند.

او با اشاره به وصول گزارشات متعدد در خصوص حیف و میل اموال دولتی و حتی سرقت از تجهیزات این سالن، افزود: این سالن جزو اموال دولت و بیت المال محسوب شده و کوتاهی در تکمیل آن به منزله تضییع بیت المال است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه با تخصیص تنها ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر می‌توان این طرحرا قبل از پایان سال به بهره برداری رساند، ادامه داد: با توجه به اینکه تساهل و تسامح صورت گرفته مصداق بارز ترک فعل محسوب می‌شود، قطعاً در صورت احراز ترک فعل، علیه متخلفان اعلام جرم خواهد شد.

او مشکلات مرتبط با برق، آب، جاده دسترسی و پارکینگ را از جمله برخی مشکلات عمده این سالن چند منظوره دانست و گفت: شایسته است وزیر ورزش و دولتمردان از این سالن ورزشی چندمنظوره بازدید داشته باشند تا ان شاء الله با اتخاذ تصمیمات مناسب و رفع مشکلات موجود، قبل از پایان سال این طرح تکمیل و افتتاح شود

پوریانی هاز مازندران به عنوان مهدکشتی کشور یاد کرد و افزود: مردم استان مازندران علاقه بسیاری به رشته ورزشی کشتی دارند و در صورتی که این سالن ورزشی، امسال قابل استفاده بود، قطعاً با حضور خیل عظیم مشتاقان کشتی در استان برای برگزاری مسابقات لیگ برتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، ضمن اینکه سالن ورزشی ماهفروجک با توجه به چند منظوره بودن در رشته‌های مختلف مانند والیبال، هندبال، بسکتبال و فوتسال نیز قابل بهره برداری خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه استاندار مازندران نیز نسبت به موضوع دغدغه داشته و پیگیر رفع مشکل است، گفت: دستگاه قضایی استان مازندران در راستای رشد و توسعه استان با قدرت و بهره مندی از همه ظرفیت برای رفع موانع و حل مشکلات در کنار مجموعه دولت در استان خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران