باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پیش‌بینی هاشم بیک‌زاده از برد استقلال در شهرآورد + فیلم

پیشکسوت فوتبال در خصوص بازی شهرآورد نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم بیک زاده، پیشکسوت فوتبال با حضور در برنامه سلام تهران در مورد بازی شهرآورد پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
پیش‌بینی هاشم بیک‌زاده از برد استقلال در شهرآورد + فیلم
young journalists club

نگاهی به کارنامه بیژن حیدری در دربی/ مساوی گزینه محتمل

پیش‌بینی هاشم بیک‌زاده از برد استقلال در شهرآورد + فیلم
young journalists club

نوراللهی: علیپور فقط خوشحالی دیاباته را دوست داشت

پیش‌بینی هاشم بیک‌زاده از برد استقلال در شهرآورد + فیلم
young journalists club

گزارشگر دربی ۸۸ مشخص شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آویزان از پل + فیلم
۴۰۱

نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آویزان از پل + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
انجام لایروبی‌ رودخانه رشت که برای مردم مشکل ایجاد کرده بود + فیلم
۲۶۹

انجام لایروبی‌ رودخانه رشت که برای مردم مشکل ایجاد کرده بود + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
آیا کارشناسی در کارگروه اضطرار آلودگی هوا وجود دارد؟ + فیلم
۲۴۳

آیا کارشناسی در کارگروه اضطرار آلودگی هوا وجود دارد؟ + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
چرا ترامپ خواستار آتش‌بس با ایران شد؟ + فیلم
۲۲۵

چرا ترامپ خواستار آتش‌بس با ایران شد؟ + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
تنها ۴ قلم محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری تعزیراتی است + فیلم
۲۱۲

تنها ۴ قلم محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری تعزیراتی است + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.