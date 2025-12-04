سرپرست معاونت امور ورزش اداره کل ورزش وجوانان مازندران از تعیین تکلیف تمامی هیات‌های ورزشی استان تا پایان امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری – اسماعیل پهلوان سرپرست معاونت امور ورزش اداره کل ورزش وجوانان مازندران گفت: در حال حاضر ۷ هیات ورزشی استان به صورت سرپرستی اداره می‌شود و در تلاشیم مجامع انتخاباتی تمامی هیات‌های ورزشی را حداکثر تا پایان سال برگزار کنیم.

او افزود: هیات‌های والیبال، تیراندازی با کمان، موتور سواری و اتومبیلرانی، تنیس، کاراته، ژیمناستیک و بیماران خاص و پیوند اعضا با سرپرستی اداره می‌شوند که خوشبختانه با نظر مثبت فدراسیون‌های مربوطه، مجوز برگزاری انتخابات تمامی هیات‌های ورزشی به جز ژیمناستیک صادر و فرآیند ثبت نام‌ها آغاز شد.

پهلوان اظهار امیدواری کرد با تغییراتی که در فدراسیون ژیمناستیک طی چند روز گذشته رقم خورد انشاءالله مجوز این رشته پایه و محوری نیز صادر و فرآیند برگزاری مجمع انتخاباتی انجام گیرد.

سرپرست معاونت امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران از برگزاری ۳۳ مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۳ هیات‌های استانی خبر داد و ادامه داد:در مدت زمان باقیمانده مجمع عمومی تمامی هیات‌های ورزشی را برگزار خواهیم نمود.

استان مازندران دارای ۵۳ هیات ورزشی فعال و ۴ انجمن ورزشی مستقل می‌باشد.

