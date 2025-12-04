بخش‌های گسترده‌ای از کشور از اوایل هفته آینده با ورود یک سامانه بارشی جدید از شمال‌غرب درگیر بارش‌های پی‌درپی خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی اعلام کرد با وجود وقوع بارش‌ها در بخش‌هایی از شمال و جنوب کشور در امروز و فردا ( پنج شنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ آذرماه ) ، از یکشنبه‌ شب هفته آینده سامانه بارشی نسبتاً قوی از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بسیاری از استان‌ها را دربر خواهد گرفت، بر اساس این گزارش، هفته آینده هفته پربارشی پیش‌بینی می‌شود.

امروز بارش‌ها در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ادامه دارد، در خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد و این شرایط عصر امروز در یزد نیز مشاهده می‌شود.

برای فردا (جمعه) بیشترین بارش‌ها در مناطق غربی شامل کرمانشاه، ایلام و لرستان پیش‌بینی شده است، همچنین در کهگیلویه و بویراحمد و شمال‌شرق خوزستان نیز احتمال بارش وجود دارد.

در نواحی جنوبی، جزایر خلیج فارس شامل کیش و قشم فردا ( جمعه) با رگبار و رعدوبرق همراه خواهند بود. این وضعیت در جنوب استان هرمزگان، جنوب فارس و ارتفاعات هرمزگان (از شمال حاجی‌آباد تا جنوب کرمان) نیز رخ می‌دهد. در سایر مناطق کشور فردا جوی آرام حاکم خواهد بود.

در همین حال، به دلیل نبود وزش باد مؤثر، آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله تهران، اصفهان، کرج، ارومیه و مشهد ادامه دارد و برای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز هشدار آلودگی صادر شده است، به گفته کارشناسان، سکون نسبی هوا مانع از تخلیه آلاینده‌ها خواهد شد.

دمای کنونی تهران ۷ درجه گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دما امروز به ۱۳ درجه برسد.

