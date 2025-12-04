باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عابدی مقدم،فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قم گفت: پس از کسب اطلاع از وقوع یک فقره شکار غیرمجاز در منطقه هفتاد قله استان مرکزی، شکارچی متخلف با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان‌های قم و مرکزی و نیروی انتظامی، شناسایی شد.

وی در ادامه افزود: پس از کسب دستور مقام قضایی، از منزل این شکارچی متخلف در حاشیه منطقه حفاظت شده پلنگ دره، یک عدد لاشه قوچ وحشی به همراه یک قبضه سلاح گلوله زنی و یک دستگاه موتور سیکلت کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم ضمن تشکر از همراهی ضابطین عام نیروی انتظامی در این دستگیری تصریح کرد: بر اساس قوانین و ضوابط زیست محیطی، هرگونه شکار و صید غیرمجاز جرائم سنگین نقدی و حبس را به دنبال داشته و با متخلفین قاطعانه برخورد می‌شود.

منبع:روابط عمومی محیط زیست استان قم