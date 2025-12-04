وزیر انرژی ترکیه گفت که ترکیه تمدید یک ساله قرارداد‌های واردات گاز روسیه را که در مجموع ۲۲ میلیارد متر مکعب است، نهایی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر انرژی ترکیه گفت که ترکیه تمدید یک ساله قرارداد‌های واردات گاز در حال انقضای خود با روسیه را که در مجموع ۲۲ میلیارد متر مکعب است، نهایی کرده و در حال بررسی سرمایه‌گذاری در تولید گاز ایالات متحده است.

قرار است دو قرارداد وارداتی با گازپروم در پایان سال منقضی شوند. ترکیه به طور پیوسته سهم گاز روسیه را در ترکیب گاز خود کاهش داده است و در حال حاضر به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

ترکیه، آخرین بازار بزرگ گاز طبیعی روسیه در اروپا، در همین حال مجموعه‌ای از قرارداد‌ها را برای خرید گاز طبیعی مایع (LNG) بلندمدت امضا کرده است که بخش بزرگی از آن از ایالات متحده تامین می‌شود و از فراوانی جهانی LNG در چند سال آینده بهره می‌برد.

بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به واردکننده گاز دولتی ترکیه گفت: «بوتاش قرارداد را با روسیه نهایی کرد».

او روز چهارشنبه در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: «آن‌ها سال آینده نیز توسط گازپروم تامین خواهند شد. اما ما بیشتر روی کوتاه‌مدت مانند یک سال تمرکز داریم.»

مذاکرات انرژی ترکیه با ایران و آمریکا

بایراکتار گفت، ترکیه همچنین در حال مذاکره برای قرارداد واردات گاز ۱۰ میلیارد متر مکعبی با ایران است که در ژوئیه سال آینده منقضی می‌شود و افزود که بخشی از مذاکرات مربوط به افزایش حجم گاز ترکمنستان است که ترکیه از طریق ایران وارد می‌کند.

وی گفت: "ما مایلیم ظرفیت گاز ترکمنستان را از طریق قرارداد سوآپ افزایش دهیم. " وی افزود که ترکیه امسال یک قرارداد یک ساله ۱.۳ میلیارد متر مکعبی گاز با ترکمنستان امضا کرده و آن را از طریق ایران تأمین می‌کند. واردات تاکنون در سال جاری حدود ۰.۵ میلیارد متر مکعب بوده است.

ترکیه، عضو ناتو، آرزوی تبدیل شدن به یک مرکز تجارت گاز را دارد و منابع سنتی تأمین خط لوله خود را متنوع کرده است.

بایراکتار گفت که این کشور قصد دارد در تأسیسات تولید گاز ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند تا تعهد خود را برای خرید حداکثر ۱۵۰۰ محموله LNG از ایالات متحده در ۱۵ سال آینده تضمین کند.

بایراکتار گفت: "برای تضمین موقعیت خود و ایجاد کل زنجیره ارزش، ما در حال بررسی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی در بازار ایالات متحده هستیم. " او گفت که شرکت دولتی TPAO در حال مذاکره با شرکت‌های بزرگ انرژی آمریکایی از جمله شورون و اکسون است و ممکن است ماه آینده قراردادی منعقد شود.

ایالات متحده امسال با ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز و ۱۴ درصد سهم، به چهارمین تأمین‌کننده بزرگ گاز ترکیه تبدیل شد.

منبع: رویترز

