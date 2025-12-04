باشگاه خبرنگاران جوان - معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران اعلام کرد: روز شنبه طی مراسمی با حضور شهردار تهران شاهد حضور ۲ رام قطار ملی جدید در تهران خواهیم بود.

محسن هرمزی در این باره گفت: هفته آخر آذر سال گذشته بود که خط تولید انبوه قطار ملی فعالیت خود را با حضور مهندسان ایرانی آغاز کرد. پروژه ساخت ۱۱۳ دستگاه شامل ۱۵ قطار ۷ واگنه و یک قطار ۸ واگنه است. از سال گذشته که تولید انبوه قطار ملی آغاز شد، تاکنون ۳ رام قطار تولید شده که یک رام در مراحل نهایی مونتاژ و نصب بوژی قرار دارد و ۲ رام آماده است و از هفته آینده وارد چرخه بهره‌برداری خواهد شد. ️

به گفته وی، طی دوره حاضر مدیریت شهری رخداد بسیار مهمی در زمینه نوسازی ناوگان مترو اتفاق افتاده است. در گام نخست قرارداد ۲ هزار دستگاه واگن پس از ۷ سال بار دیگر زنده شد که از این مسیر سهم تهران ۱۰۷۱ واگن بود که به فضل الهی این تعداد به دارایی‌های متروی تهران در ۳ سال آینده اضافه خواهد شد. ️

معاون شهردار تهران اضافه کرد: همچنین ۱۱۳ واگن ملی‌ از محل قرارداد تولید داخلی سهم تهران خواهد شد تا جمع واگن‌های تهران که در این دوره قرارداد آنها بسته شده است، به ۱۱۸۴ واگن برسد. این یعنی به میزان ۲۵‌سال گذشته در این دوره مدیریت شهری واگن قرارداد بسته شده و وارد عملیات اجرایی می‌شود. از محل ۱۱۳ دستگاه واگن ملی، ۲ رام آماده شده و روز شنبه ۱۵ آذر در یکصد و نود و چهارمین پویش امید و افتخار وارد شبکه متروی تهران خواهد شد. ️

هرمزی با تشریح روند ملی سازی واگن‌های متروی تهران گفت: در پایان دهه ۹۰ کشور برای حل مشکل تامین ناوگان مترو که صنعتی وابسته بود و سهم داخلی سازی آن کمتر از ۳۰ درصد بود به فکر چاره افتاد. در عین حال جهاد دانشگاهی، مپنا، دولت و شهرداری کارگروهی تشکیل دادند و این آغازگر فرایند تولید قطار ملی مترو شد. قطار ملی مترو فعالیت خود را در سال ۱۴۰۰ با رفع نواقص و تلاش برای تاییدیه های لازم آغاز کرد که تا سال پیش ادامه پیدا کرد. ️

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به اخذ تاییدیه‌های لازم در پایان سال ۱۴۰۲ گفت: در این زمان توانستیم این قطار را در مسیر تهران-پرند به صورت آزمایشی تردد دهیم که این سیر همراه با مسافر بود. در این زمینه باید بگویم که نخستین رام قطار ملی با موفقیت تست شد و ۵ هزار کیلومتر تحت راهبری قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این تولید ۷۰۰ هزار یورو به ازای هر واگن صرفه جویی ارزی دارد که معادل تومانی آن، ۸۰ همت به ازای ۱۱۳ واگن محل قرارداد است. همچنین ۱۲ هزار نفر اشتغال مستقیم در سال دارد و میزان داخلی سازی را به حدود ۸۵ درصد می رساند.

منبع: شهرداری تهران