مشاور وزیر در چهاردهمين اجلاس شورای حکام گفت: در راستای برنامه جامع خشکسالی یک سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه را توسعه دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حاج رسولی‌ها، مشاور وزیر و رئیس منطقه‌ای آب شهری، در چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، با ارائه گزارشی جامع به معرفی مرکز و شورای حکام، سابقه اجلاس، ساختار، وظایف و برنامه‌های مرکز پرداخت.

حاج رسولی‌ها ادامه داد: ساختار مرکز در بخش‌های تخصصی به دو دپارتمان پژوهش و ظرفیت‌سازی و توسعه ارتباطات و اطلاعات’ تقسیم شده است. در کنار همکاران مرکز، ۱۲ استاد دانشگاه به صورت پاره‌وقت به عنوان مشاوران و مجریان برنامه‌ها با مرکز همکاری می‌کنند. خوشبختانه مرکز موفق شده که در فاصله بین سیزدهمین و چهاردهمین اجلاس، ساختار نیروی انسانی خود را ارتقاء دهد و هم‌اکنون مجموعاً ۲۵ نفر کارشناس بخش آب با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های معتبر و دستگاه‌های اجرایی به صورت دائم و یا نیمه‌وقت در حال همکاری با مرکز هستند. 

او با اشاره به فعالیت‌های مرکز بر اساس آخرین موافقت‌نامه دولت جمهوری اسلامی ایران با یونسکو که در سال ۲۰۱۸ منعقد گردید، گفت: این فعالیت‌ها شامل پژوهش، آموزش، توانمندسازی و همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه مدیریت یکپارچه آب برای حمایت از سیاست‌گذاری و حل چالش‌های آب در منطقه است. 

حاج رسولی‌ها همچنین به چهار هدف اصلی مرکز اشاره کرد و افزود: این اهداف شامل ۱) تهیه و ارائه اطلاعات علمی و فنی، ۲) پژوهش و تحقیقات علمی، ۳) آموزش و ظرفیت‌سازی و ۴) تعاملات ملی و منطقه‌ای است.

او در ادامه به وظایف هفت‌گانه مرکز اشاره کرد که شامل: ۱) تحقیقات علمی، ۲) شبکه‌سازی به منظور تبادل اطلاعات علمی و فنی، ۳) توسعه فعالیت‌های پژوهشی با استفاده از ظرفیت شبکه IHP، ۴) سازماندهی و انتقال دانش و اطلاعات از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، ۵) به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۶) ارائه خدمات مشاوره فنی و ۷) تهیه نشریات فنی و فعالیت‌های رسانه‌ای است.

مشاور وزیر در ادامه بیان کرد: سیزدهمین اجلاس شورای حکام مرکز در فوریه ۲۰۲۳ در تهران برگزار شد و اعضای شورا در آن زمان با تصویب ۸ برنامه، حوزه فعالیت‌های کاری مرکز برای ۶ سال آینده یعنی تا پایان سال ۲۰۲۹ را تصویب کردند این محور‌ها شامل مدیریت آب زیرزمینی، مدیریت رودخانه و سیلاب، حکمرانی آب، تغییر اقلیم، پایش خشکسالی، فناوری‌های نوین، توانمندی‌سازی نیروی انسانی و بهبود کیفیت آب بوده است. 

حاج رسولی‌ها در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه تحقیق و پژوهش اشاره کرد و گفت: مرکز موفق به ارائه مقالات علمی بسیاری شده و در راستای برنامه جامع خشکسالی یک سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه را توسعه داده است. 

مشاور وزیر در پایان اعلام کرد: در خصوص توسعه شبکه‌سازی، مرکز موفق به تبادل ۵ تفاهم‌نامه و چندین رویداد علمی شده است. همچنین در حوزه انتشارات موفق به تولید ۱۳ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف مرتبط با محور‌های مصوب شورای سیزدهم شده است. 

برچسب ها: وزارت نیرو ، صنعت آب ، شورای حکام ، خشکسالی
