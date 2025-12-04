باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت، گفت: این آتش سوزی به دنبال مقابله سختگیرانه با سوداگران و قاچاقچیان عرصههای جنگلی و مرتعی رخ داده و آنها از روی عناد و لجاجت اقدام به آتشسوزی جنگلها و مراتع کرده که با دستگیری این افراد متخلف، به مراجع قضایی معرفی شدند.
او به خلأ قانونی در صدور احکام برای متخلفان در این حوزه اشاره کرد و افزود: مبالغی که به عنوان جریمه در نظر گرفته میشود، نه تنها بازدارنده نیست بلکه گاه سبب جریتر شدن این افراد متخلف میشود که انتظار است قانون در این زمینه اصلاح شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: البته ما در استان با در نظر گرفتن شدیدترین موارد پرونده را تحویل مراجع قضایی میدهیم و سعی میکنیم هم به ماده ۴۲ قطع اشجار و هم ماده ۴۸ حمل زغال در پروندهها اشاره کرده و آنها را به مراجع قضایی ارجاع دهیم.
هدایت تصریح کرد: در ارزیابی کمیته فنی نیز که در مدت ۲ ماه انجام میشود، خودروی متخلفان توقیف و جلوی فعالیت متخلفانه آنها گرفته میشود.
او در ادامه افزود: ما همچنان با کمبود نیرو در یگان حفاظت و منابع طبیعی در صیانت از جنگلها و مراتع روبهرو هستیم به طوری که به ازای ۳۰ هزار هکتار جنگل و مرتع، یک نفر نیرو نمیتواند کار کنترلی و نظارتی را انجام دهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل همچنین به عملکرد هشت ماهه منابع طبیعی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس مواد قانونی برخورد با تخلفات انجام شده و ۴۸ مورد کشفیات را در حوزه محصولات جنگلی شاهد بودیم.
منبع: تسنیم