حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد در اجلاس تولیت‌های آستان‌های مقدس ایران تأکید کرد: مسجد مقدس جمکران در نبرد ۱۲ روزه،نقشی فراتر از عبادت ایفا کرده و به مرکز هدایت فرهنگی و تقویت مقاومت بدل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید اکبر اجاق‌نژاد،تولیت مسجد مقدس جمکران  امروز در اجلاس تولیت‌های آستان‌های مقدس کشور، با اشاره به جایگاه مسجد مقدس جمکران گفت: این مکان نه در حاشیه، بلکه در قلب رخداد‌های اخیر قرار داشت و توانست با ایجاد پشتوانه روحی و افزایش بصیرت عمومی، نقشی مؤثر در تقویت مقاومت ایفا کند.

او افزود: دشمنان به ظرفیت‌های جمکران و سایر اماکن زیارتی آگاه‌اند و تلاش دارند نقش آنها را محدود سازند، اما باید با برنامه‌ریزی گسترده‌تر این توان را حفظ و تقویت کرد. 

اجاق‌نژاد با یادآوری نقش دیگر اعتاب مقدس از مشهد تا قم و شیراز در ایجاد امید اجتماعی و همبستگی ملی، این دوره را تاریخ‌ساز دانست و تأکید کرد آثار آن در حافظه ملی باقی خواهد ماند.

او همچنین «سند توسعه مهدویت و انتظار» را سرمایه‌ای راهبردی برای امت اسلامی معرفی کرد و گفت: اگر مسیر اداره کشور با آرمان مهدوی تنظیم شود، فرهنگ مدیریتی تازه‌ای شکل خواهد گرفت که به ارتقای حکمرانی و رفع مشکلات منجر می‌شود. 

او در پایان خاطرنشان کرد: برای نقش‌آفرینی ایران در جهان اسلام، اعتاب مقدس باید حضوری جدی در رخداد‌های حساس منطقه داشته باشند. 

 

