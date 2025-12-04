شهروندخبرنکار ما با ارسال پیامی از آلودگی هوای روستای تلوستان شهرستان گالیکش ابراز نارضایتی کرد و خوستار رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای تلوستان در شهرستان گالیکش استان گلستان واقع شده است. در این روستا کارخانه‌ای وجود دارد که موجب آلودگی این منطقه شده و نفس اهالی این منطقه را تنگ کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
باسلام واحترام به استحضار می‌رسانم بنده ساکن روستای تلوستان استان گلستان شهرستان گالیکش استان گلستان هستیم. در این روستا به معنای واقعی فاجعه زیست محیطی و نابودی انسان‌های منطقه در حال شکل گیری هست. از شما دستور توقیف این کارخانه را صادر کنید طی چند روز اینده دستور پیگیری ویزه را صادر کنید تا مردم بتوانند به خودشان بقبولانند که در نظام اسلامی زندگی می‌کنند. از تیم رسانه ملی انتظار داریم در اسرع وقت رسانه ملی به این سرطان گالیکش که مردم تلوستان رو داره زنده زنده می‌کشد را نشان دهید.

 

