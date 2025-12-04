باشگاه خبرنگاران جوان - نه فقط حیوانات کشورمان، که حیوانات اقصی نقاط جهان هم از دستان بیرحم عبدالرضا پهلوی در امان نبودند و حکومت پهلوی به این موضوع افتخار هم میکرد.
سال ۱۳۳۹، برادر محمدرضا پهلوی، برای شکار به قاره آمریکا میرود و حیوانات کمیابی نیز شکار میکند. طی این سفر، مجله آمریکایی مورنینگ نیوز (چاپ دالاس امریکا) گزارشی متملقانه راجع به عبدالرضا پهلوی و سفرش منتشر میکند که حاوی نکات جالب و البته تاسفباری است. مجله خواندنیها اول فروردین ۱۳۴۰ این گزارش را در ایران منتشر میکند که در ادامه بخشی از آن را مرور میکنیم:
«نکته جالبتر درباره این مهمان ۳۶ ساله اینست که ایشان یکی از بزرگترین شکارچیان جهان نیز محسوب میشوند؛ و عجیبتر آنکه در میان عروق ایشان خون شاهانهای نیز جریان دارد، زیرا ایشان والاحضرت عبدالرضا پهلوی شاهزاده ایرانی هستند و اخیراً پس از شکار شاهانهای در آمریکای شمالی، وارد «دالاس» شدند...
شاهزاده ابتدا به آلاسکا رفتند و در پایان شکار خود سه گوزن شمالی خاکستری، یکی سیاه رنگ و پنج گوزن دیگر، یک قوچ و یک بز کوهی را از پای درآورده بودند. نکته جالب در مورد این شکار آن است که نیمی از حیوانات صید شده در فهرست حیوانات نادر باشگاه «بوناند کراکت» ثبت گردیده است!
در [ایالت بریتیش]کلمبیا شاهزاده، سه قوچ کوهی خاکستری رنگ، دو بز کوهی، دو گوزن کوهستانی و یک گوزن کانادایی که از نوع آلاسکایی اندکی کوچکتر است شکار کردند... در نوادا، والاحضرت عبدالرضا دست به کاری زدند که پانزده شکارچی آمریکایی از انجام آن عاجز بودند. ایشان با مهارت تمام توانستند یکی از چهار نوع قوچ آمریکای شمالی را دستگیر نمایند. این حیوان که به علت وضع زندگیش قوچ صحرایی نامیده میشود، بر اثر کمی نوع آن شکارش مستلزم کسب اجازه ویژهای میباشد.
پس از آن شاهزاده عزم شکار حیوانات مأنوستری کردند. یعنی به سراغ شیرهای کوهی رفتند و این شکار البته به علت درد سختی که در پای شکارچی ایجاد مینماید بسیار دشوار است. به هرحال از این نوع حیوانات نیز شاهزاده دو تا شکار کردند...
واقعاً هم جا دارد که شکارچی ماهری باشند، زیرا این کار را در سرزمین کوهستانی و دشوار خود از سنین چهاردهسالگی آغاز کردهاند. در شانزدهسالگی تیرانداز ممتازی بودند و به شکار حیوانات وحشی میرفتند... تاکنون بیش از ۵۰۰۰ نوع حیوان مختلف اعم از قوچ کوهی و بز، پرنده و انواع دیگر را شکار کردهاند و اکثر آنها نیز متعلق به وطن خود بودهاند.
در فوریه سال آینده در منطقه استوایی افریقا (متعلق به فرانسه) به شکار خواهند رفت و در تابستان نیز قصد دارند در افریقای شرقی و غربی نیز با حیوانات دست و پنجهای نرم کرده و از حبشه و سودان نیز دیداری [به قصد شکار]به عمل آورد. دو سال دیگر... شاهزاده خیال دارد به آمریکای شمالی مراجعت کرده و برای شکار خرس قطبی، شیرماهی، خرس قهوهای رنگ و عظیم کودیاک و آلاسکا که بزرگترین حیوان گوشتخوار روی زمین است، به سفر بروند...»
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که در دوران پهلوی، ببر مازنداران و شیر ایرانی منقرض شدن
(منبع: مجله خواندنیها، فروردین ۱۳۴۰)