ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه سفر رسمی دو روزه خود به هند را آغاز میکند.
کرملین بر اهمیت ویژه این تماسها تأکید کرده است. هیئت روسی با همتایان هندی خود در مورد همکاری در حوزههای سیاسی، تجاری و اقتصادی، علمی و فناوری و فرهنگی و بشردوستانه گفتگوهای جامعی انجام خواهد داد. مسائل جاری بینالمللی و منطقهای نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند پوتین را در محل اقامت خود برای یک دیدار غیررسمی و رو در رو پذیرایی خواهد کرد. روز بعد با مراسم استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری با حضور مودی و دروپادی مورمو، رئیس جمهور هند آغاز میشود. سپس این برنامه شامل مذاکرات روسیه و هند در قالبهای محدود و گسترده، یک ناهار رسمی با یک برنامه کنسرت به میزبانی نخست وزیر هند، دیدار با رئیس جمهور هند و یک پذیرایی رسمی به افتخار او خواهد بود.
پوتین همچنین در مجمع تجاری روسیه و هند شرکت خواهد کرد و تاج گلی را در بنای یادبود مهاتما گاندی قرار خواهد داد. ده سند بین دولتی و بیش از ۱۵ توافقنامه و تفاهمنامه بین نهادهای تجاری و غیرتجاری دو کشور برای امضا آماده میشوند.
سفر فعلی پوتین، جایگاه یک سفر رسمی را دارد - بالاترین سطح پروتکل دیپلماتیک و افتخارات تشریفاتی. طبق سنت، چنین سفرهایی چند روز طول میکشد و شامل برنامههای گستردهای از جمله رویدادهای فرهنگی است.
منبع: تاس