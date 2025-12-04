دو دختر دهه هشتادی یکی جانباز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با اسرائیل و دیگری با مدال نقره بازی‌های کشور‌های اسلامی مهمان بیت رهبری بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یک چشم بهم زدنی خانواده‌اش را از دست داد، خودش مجروح و زخمی روی تخت بیمارستان بی‌خبر از سرنوشت پدر و مادرش درحال جنگیدن بود.

پزشکان امید زیادی به ماندنش نداشتند، اما معجزه اتفاق افتاد، فهیمه به زندگی بازگشت تا نماد امید و زندگی پس از جنگ شود.

حالا این جانباز دهه هشتادی مهمان ویژه بیت رهبری شده و لحظاتی با حضار گفت‌و‌گو کرد و با یادآوری اینکه پدرو مادرش همیشه مشتاق دیدار با رهبری بوده‌اند گفت: «امروز من به نیابت از آنها به اینجا آمده‌ام.»

روایت دوم

تا ثانیه آخر دست از تلاش برنداشت، تمام توانش را به کار بست تا با مدال طلایش روبه‌روی دوربین بایستد و آن را تقدیم رهبرش کند، اما تقدیر طور دیگری رقم خورد.

او در اولین مصاحبه بعد از بازی گفت: «دوست داشتم که مدالم طلا بود و آن را تقدیم رهبر انقلاب می‌کردم، امیدوارم که مدال نقره من را پذیرا باشند.» آیت‌الله خامنه‌ای پس از دریافت پیام فرشته حسن‌زاده کمتر از ۴۸ ساعت خطاب به او نوشتند: «سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به‌نفس شماست دخترم.»

حالا او امروز مهمان بیت رهبری بود. او پس از صحبت درباره سختی‌ها و مشکلات مسیر ورزشی‌اش و دلگرم کننده بودن پیام رهبر انقلاب گفت: «خوشحالم در کشوری زندگی میکنم که عالی‌ترین مقام کشورم زحمات و تلاش‌های من را دیدند. تمام سختی‌هایی که این مدت کشیدم بی‌ثمر نماند و برای من افتخار بزرگی است.»

منبع: فارس

برچسب ها: بیت رهبری ، دهه هشتاد
خبرهای مرتبط
جلوه‌های خودباوریِ امیدوارانه
بیت تاریخی رهبر انقلاب در ایرانشهر میزبان مسافران نوروزی
کار نیست یا انگیزه؟ / چرا نسل زدی‌ها «نه» می‌گویند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دوز طلایی ویتامین C برای روز‌های آلوده چقدر است؟
رقص مرگ با «بوم جرثقیل»؛ روایتی از تخلیه انبار زیر رگبار گلوله
«شکارچی بمب‌ها»؛ فرمانده‌ای که تخصصش نجات شهر بود
فرمولِ عبور از بن‌بست‌ها؛ «با خدا حرف بزنید»
رتبه جهانی «ایران» در گوگل مشخص شد؛ بالاتر از «تعطیلی دولت آمریکا»!
پرچم فلسطین زیر تیغِ ربات‌ها؛ هوش مصنوعی چه چیزی را «خطرناک» می‌داند؟
آخرین اخبار
پرچم فلسطین زیر تیغِ ربات‌ها؛ هوش مصنوعی چه چیزی را «خطرناک» می‌داند؟
رتبه جهانی «ایران» در گوگل مشخص شد؛ بالاتر از «تعطیلی دولت آمریکا»!
فرمولِ عبور از بن‌بست‌ها؛ «با خدا حرف بزنید»
«شکارچی بمب‌ها»؛ فرمانده‌ای که تخصصش نجات شهر بود
دوز طلایی ویتامین C برای روز‌های آلوده چقدر است؟
رقص مرگ با «بوم جرثقیل»؛ روایتی از تخلیه انبار زیر رگبار گلوله
چند کارگی، عامل خاموش افسردگی و فرسودگی ذهن
مهارتی که اگر داشتیم، این‌همه اضطراب و گرفتاری نمی‌کشیدیم
عوارض سقط‌های غیرقانونی بسیار گسترده و خطرناک است