باشگاه خبرنگاران جوان - در یک چشم بهم زدنی خانواده‌اش را از دست داد، خودش مجروح و زخمی روی تخت بیمارستان بی‌خبر از سرنوشت پدر و مادرش درحال جنگیدن بود.

پزشکان امید زیادی به ماندنش نداشتند، اما معجزه اتفاق افتاد، فهیمه به زندگی بازگشت تا نماد امید و زندگی پس از جنگ شود.

حالا این جانباز دهه هشتادی مهمان ویژه بیت رهبری شده و لحظاتی با حضار گفت‌و‌گو کرد و با یادآوری اینکه پدرو مادرش همیشه مشتاق دیدار با رهبری بوده‌اند گفت: «امروز من به نیابت از آنها به اینجا آمده‌ام.»

روایت دوم

تا ثانیه آخر دست از تلاش برنداشت، تمام توانش را به کار بست تا با مدال طلایش روبه‌روی دوربین بایستد و آن را تقدیم رهبرش کند، اما تقدیر طور دیگری رقم خورد.

او در اولین مصاحبه بعد از بازی گفت: «دوست داشتم که مدالم طلا بود و آن را تقدیم رهبر انقلاب می‌کردم، امیدوارم که مدال نقره من را پذیرا باشند.» آیت‌الله خامنه‌ای پس از دریافت پیام فرشته حسن‌زاده کمتر از ۴۸ ساعت خطاب به او نوشتند: «سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به‌نفس شماست دخترم.»

حالا او امروز مهمان بیت رهبری بود. او پس از صحبت درباره سختی‌ها و مشکلات مسیر ورزشی‌اش و دلگرم کننده بودن پیام رهبر انقلاب گفت: «خوشحالم در کشوری زندگی میکنم که عالی‌ترین مقام کشورم زحمات و تلاش‌های من را دیدند. تمام سختی‌هایی که این مدت کشیدم بی‌ثمر نماند و برای من افتخار بزرگی است.»

منبع: فارس