باشگاه خبرنگاران جوان - در یک چشم بهم زدنی خانوادهاش را از دست داد، خودش مجروح و زخمی روی تخت بیمارستان بیخبر از سرنوشت پدر و مادرش درحال جنگیدن بود.
پزشکان امید زیادی به ماندنش نداشتند، اما معجزه اتفاق افتاد، فهیمه به زندگی بازگشت تا نماد امید و زندگی پس از جنگ شود.
حالا این جانباز دهه هشتادی مهمان ویژه بیت رهبری شده و لحظاتی با حضار گفتوگو کرد و با یادآوری اینکه پدرو مادرش همیشه مشتاق دیدار با رهبری بودهاند گفت: «امروز من به نیابت از آنها به اینجا آمدهام.»
تا ثانیه آخر دست از تلاش برنداشت، تمام توانش را به کار بست تا با مدال طلایش روبهروی دوربین بایستد و آن را تقدیم رهبرش کند، اما تقدیر طور دیگری رقم خورد.
او در اولین مصاحبه بعد از بازی گفت: «دوست داشتم که مدالم طلا بود و آن را تقدیم رهبر انقلاب میکردم، امیدوارم که مدال نقره من را پذیرا باشند.» آیتالله خامنهای پس از دریافت پیام فرشته حسنزاده کمتر از ۴۸ ساعت خطاب به او نوشتند: «سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد بهنفس شماست دخترم.»
حالا او امروز مهمان بیت رهبری بود. او پس از صحبت درباره سختیها و مشکلات مسیر ورزشیاش و دلگرم کننده بودن پیام رهبر انقلاب گفت: «خوشحالم در کشوری زندگی میکنم که عالیترین مقام کشورم زحمات و تلاشهای من را دیدند. تمام سختیهایی که این مدت کشیدم بیثمر نماند و برای من افتخار بزرگی است.»
منبع: فارس