باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محسن برمهانی معاون سیما شامگاه ۱۲ آذرماه از پشت صحنه سریال «عزیزآباد» بازدید کرد و در این بازدید با قدردانی از عوامل تولید گفت: امشب توفیق حضور یافتیم تا در این هوای سرد به گروه تولید خداقوت بگوییم و از تلاش‌های آنان در مسیر ساخت این مجموعه نمایشی تقدیر کنیم.

وی ادامه داد: نام اولیه این سریال «عزیزآباد» بوده و احتمال دارد در زمان پخش عنوان دیگری برای آن انتخاب شود، اما هدف اصلی از این حضور، همراهی با گروه و تشویق آنان در مرحله حساس تولید است.

معاون سیما با معرفی این اثر به عنوان یکی از تولیدات خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ اعلام کرد: این مجموعه در رسته کارهای آپارتمانی قرار می‌گیرد؛ آثاری که در فضایی محدود و با تمرکز بر موقعیت‌های روزمره ساخته می‌شوند.

وی افزود: به نظر می‌رسد این مجموعه یکی از نقاط بلوغ تولیدات آپارتمانی یا به تعبیر فرنگی‌ها سیت‌کام در تلویزیون باشد و امیدواریم نظر مخاطبان نیز پس از تماشای اثر همین نگاه مثبت باشد.

برمهانی با اشاره به محور اصلی داستان گفت: این سریال در بستر روایی مرتبط با یک کلانتری ساخته شده است؛ فضایی که به دلیل ماهیت کاری و اجتماعی خود سرشار از رخدادهای روزانه است و همین اتفاقات متعدد، دستمایه مناسبی برای نویسندگان و سازندگان این مجموعه فراهم کرده است.

وی توضیح داد: در چنین محیط‌هایی هر روز اتفاقی تازه شکل می‌گیرد و همین ویژگی به تولید قصه‌های متنوع و اپیزودیک کمک کرده است.

معاون سیما همچنین درباره ارتباط این مجموعه نمایشی با فراجا تصریح کرد: رسانه ملی آثار مشترک زیادی با این مجموعه دارد و بسیاری از تولیدات نمایشی رسانه ملی با مشارکت فراجا ساخته می‌شود، اما سریال عزیزآباد از صفر تا صد به طور کامل در سازمان صدا و سیما تولید شده است.

برمهانی تأکید کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم که به قشر خدوم، زحمتکش و اثرگذار پلیس بپردازیم و مسائل و چالش‌هایی را که آنان روزانه با آن مواجه هستند، برای مردم به تصویر بکشیم.

وی با اشاره به ساختار روایی سریال افزود: در هر قسمت یا هر دو قسمت شخصیت‌هایی وارد داستان می‌شوند و سپس از آن خارج می‌گردند، در حالی که چند شخصیت ثابت نیز در طول مجموعه حضور دارند و محور اصلی روایت را تشکیل می‌دهند.

معاون سیما اظهار کرد: این ساختار پویا باعث شده که قصه در هر بخش با اتفاقی تازه پیش برود و جذابیت لازم برای مخاطب حفظ شود.

در پایان این بازدید، معاون سیما با حضور در بخش‌های مختلف دکور سریال، ضمن گفت‌وگو با عوامل پشت صحنه و بازیگران، از تلاش‌های آنان تشکر کرد و بر استمرار حمایت از تولیدات جوان‌محور، خلاق و مبتنی بر نیازهای روز جامعه در رسانه ملی تأکید کرد‌.