باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی بالیده اظهار کرد : این پرنده‌ها از یک واحد فروش پرندگان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی ضبط شده‌اند و قابلیت بازگشت به طبیعت را دارند.

وی افزود: این کشف پس از گشت و کنترل مستمر نیرو‌های محیط زیست و مشاهده اختفای صید غیرمجاز انجام شد و پرندگان ضبط شده در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهند شد.

وی یادآور شد: طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، نگهداری، عرضه و فروش جانوران وحشی بدون مجوز قانونی، جرم محسوب می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست مریوان از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق تماس با شماره ۱۵۴۰ گزارش دهند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان