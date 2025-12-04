باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آنچه بر من گذشت، تردیدی در مسیری که آغاز کردهایم و عهدی که با آحاد مردم شریف و قولی که به رئیس محترم جمهور داده ام، ایجاد نخواهد کرد.
متن پیام اسماعیل سقاب اصفهانی به این شرح است:
«جلسه روز یکشنبه هیأت دولت را وقتی ترک کردم که خبر تصادف همسر و فرزندانم را شنیدم و امروز(چهارشنبه) در حالی در جلسه هیأت دولت حاضر شدم که همراه سالهای زندگیام دیگر نیست، دختر عزیزم پرکشیده و پسر کوچکم حال مساعدی ندارد. رضیت بالله.
آنچه بر من گذشت، تردیدی در مسیری که آغاز کردهایم و عهدی که با آحاد مردم شریف و قولی که به رئیس محترم جمهور داده ام، ایجاد نخواهد کرد. با دلگرمی به لطف خدا و تحت رهنمودهای رهبر انقلاب، حمایت مسئولین کشور و همراهی مردم عزیز، ان شاالله روزهای روشنی برای ایران عزیزمان خواهیم ساخت.»