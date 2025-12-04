رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نوشت: آنچه بر من گذشت، تردیدی در مسیری که آغاز کرده‌ایم و قولی که به رئیس محترم جمهور داده‌ام، ایجاد نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آنچه بر من گذشت، تردیدی در مسیری که آغاز کرده‌ایم و عهدی که با آحاد مردم شریف و قولی که به رئیس محترم جمهور داده ام، ایجاد نخواهد کرد.

 متن پیام اسماعیل سقاب اصفهانی به این شرح است:

«جلسه روز یکشنبه هیأت دولت را وقتی ترک کردم که خبر تصادف همسر و فرزندانم را شنیدم و امروز(چهارشنبه) در حالی در جلسه هیأت دولت حاضر شدم که همراه سال‌های زندگی‌ام دیگر نیست، دختر عزیزم پرکشیده و پسر کوچکم حال مساعدی ندارد. رضیت بالله.

آنچه بر من گذشت، تردیدی در مسیری که آغاز کرده‌ایم و عهدی که با آحاد مردم شریف و قولی که به رئیس محترم جمهور داده ام، ایجاد نخواهد کرد. با دلگرمی به لطف خدا و تحت رهنمودهای رهبر انقلاب، حمایت مسئولین کشور و همراهی مردم عزیز، ان شاالله روزهای روشنی برای ایران عزیزمان خواهیم ساخت.»

 

برچسب ها: بهره وری انرژی ، بهینه سازی انرژی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
خدا بهش صبر و تحمل بده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
داغون شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
خداوند بهتون صبر بده روحشان شاد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
خدا بهشون صبر بده
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۱۱:۵۸ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
تسلیت عرض می کنم روحشان شاد و خدا به شما صبر دهد
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
ذهنیت الهی .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
امیدوارم تو طئه نبوده باشد . خداوند به شما صبر دهد
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
خدا صبر به خانواده‌تان بده
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
خیلی سخته. خداوند صبر بده به شما و کمک کنه به خدمتگزاری بیشتر
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
دمت گرم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
ای وای
عرض تسلیت
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
تسلیت میگم خدا رحمتشون کنه ،انشالله پسرتون شفای کامل پیدا کنه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
ان الله مع الصابرین
۰
۹
پاسخ دادن
