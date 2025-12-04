نمایندگان سازمان همکاری شانگهای در آخرین روز رزمایش سهند ۲۰۲۵ با حضور بر مزار شهید گمنام مدفون در قرارگاه تیپ مکانیزه سپاه در شبستر به شهدای محور مقاومت ادای احترام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار سرتیپ ولی معدنی فرمانده رزمایش سهند ۲۰۲۵ در حاشیه ادای احترام نمایندگان سازمان همکاری شانگهای با گرامیداشت یاد و خاطره شهید علیپور که در محور مقاومت حضور داشت و اوایل سال ۹۳ در جوار حرم حضرت زینب (س) به شهادت رسید گفت: شهدای گرانقدر به ویژه شهدای مقاومت که در خط مقدم مبارزه با تروریسم بودند آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی هستند.



وی با بیان اینکه همسر این شهید با دسته گل از وی استقبال کردند اظهار کرد: ارج نهادن به مقام شهدا از وظایف ما است و نمایندگان عضو سازمان همکاری شانگهای که در رزمایش سهند ۲۰۲۵ حضور دارند با حضور در مزار این شهید به شهدای محور مقاومت ادای احترام می‌کنند.



وی با اشاره به اهمیت حفظ شان و جایگاه شهدا از رسانه‌ها خواست این برنامه را به صورت ویژه ثبت، ضبط و انعکاس دهند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما