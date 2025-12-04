نمایندگان سازمان همکاری شانگهای در آخرین روز رزمایش سهند ۲۰۲۵ با حضور بر مزار شهید گمنام مدفون در قرارگاه تیپ مکانیزه سپاه در شبستر به شهدای محور مقاومت ادای احترام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار سرتیپ ولی معدنی فرمانده رزمایش سهند ۲۰۲۵ در حاشیه ادای احترام نمایندگان سازمان همکاری شانگهای با گرامیداشت یاد و خاطره شهید علیپور که در محور مقاومت حضور داشت و اوایل سال ۹۳ در جوار حرم حضرت زینب (س) به شهادت رسید گفت: شهدای گرانقدر به ویژه شهدای مقاومت که در خط مقدم مبارزه با تروریسم بودند آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی هستند.
 
وی با بیان اینکه همسر این شهید با دسته گل از وی استقبال کردند اظهار کرد: ارج نهادن به مقام شهدا از وظایف ما است و نمایندگان عضو سازمان همکاری شانگهای که در رزمایش سهند ۲۰۲۵ حضور دارند با حضور در مزار این شهید به شهدای محور مقاومت ادای احترام می‌کنند.
 
وی با اشاره به اهمیت حفظ شان و جایگاه شهدا از رسانه‌ها خواست این برنامه را به صورت ویژه ثبت، ضبط و انعکاس دهند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: برگزاری رزمایش ، ادای احترام به شهدا
خبرهای مرتبط
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا در تبریز
غبارروبی مزار شهدا در آذربایجان شرقی
غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۵۰۰۰ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی مهمان امام رئوف
آخرین اخبار
۵۰۰۰ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی مهمان امام رئوف
انجمن های علمی دانشجویی ۱۳۰ هزار برنامه اجرا کردند
فوت دو نفر بر اثر ریزش دیواره سد خاکی در روستای کسلان
تصویب اجرای تصفیه خانه فاضلاب مدرن شهری هشترود
راه اندازی مرکز نگهداری موضوع ماده ۱۶ بانوان در آذربایجان شرقی
لایحه احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در دست تهیه است/ در کنار دولتیم
آغاز عملیات تاکتیکی تیم‌های عملیاتی ایران، بلاروس و ازبکستان در رزمایش سهند ۲۰۲۵
راه اندازی ۴۰ واحد تولیدی جدید در آذربایجان شرقی
هشدار پلیس راهور نسبت به وضعیت نگران‌کننده تصادفات رانندگی در کشور