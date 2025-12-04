باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب از کشف سریع پرونده سرقت سنگین طلاجات به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در محدوده اکباتان و دستگیری عامل اصلی این سرقت خبر داد.
وی اظهار کرد: در ساعت ۰۲:۰۰ اوایل مهرماه امسال عوامل کلانتری ۱۳۵ آزادی از طریق تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ از وقوع سرقت منزل در اکباتان، کوی بیمه مطلع شدند.
مأموران حاضر در محل پس از تأیید سرقت، در تحقیقات اولیه از شاکی، دریافتند که وی ساعت ۱۹:۰۰ روز قبل بههمراه خانواده منزل را ترک و ساعت ۰۱:۳۰ بازگشته و با تخریب دربها، بههمریختگی کامل خانه و سرقت طلاجات به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال مواجه شده است.
سرهنگ حاتمی افزود: با وصول پرونده، تیمی از کارآگاهان مجرب پایگاه پنجم پلیس آگاهی مأمور رسیدگی ویژه شدند. در بازبینی دوربینهای اطراف ساختمان، فردی با پوشش چادر زنانه که در حالت دویدن وارد ساختمان شده و حدود دو ساعت بعد خارج میشود شناسایی شد. نحوه حرکت و فقدان هرگونه تخریب در ورودی منزل، فرضیه آشنا بودن سارق با خانواده را تقویت کرد.
وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی میدانی مشخص شد منصور (شوهرخواهر شاکی)، ساکن استان البرز، در زمان سرقت با خودروی اسنپ از کرج به تهران آمده و پس از رسیدن، گوشی تلفن خود را خاموش کرده است. بررسی سوابق وی نشان داد نامبرده دارای سابقه اعتیاد بوده است.
فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی گفت: پس از جمعبندی دلایل، موضوع به دادیار شعبه اول ناحیه ۵ منعکس شد. با اخذ نیابت قضایی جهت بازرسی منزل متهم، تیم عملیاتی به نشانی وی مراجعه کرد. متهم با مشاهده کارآگاهان اقدام به فرار کرد، اما در تعقیب و گریز کوتاه توسط کارآگاهان دستگیر و در همان صحنه به سرقت اعتراف کرد.
وی افزود: متهم اظهار داشت بخشی از طلاها را به فردی بهنام نادر تحویل داده است. کارآگاهان با حضور در منزل وی، بیش از یک کیلو طلا کشف شد و همچنین حدود ۲۰۰ گرم طلا که متهم به خانمی با هویت معلوم بهصورت امانت داده بود، کشف و ضبط شد.
سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی تصریح کرد: با اخذ دستور قضایی، کلیه اموال مکشوفه تحویل شاکی شد و متهم برای طی مراحل قانونی روانه زندان گردید.
وی در پایان اعلام کرد: کارآگاهان پایگاه پنجم با تلاش شبانهروزی خود توانستند در کمترین زمان ممکن هم سارق و هم اموال مسروقه را شناسایی، کشف و بازگردانی کنند.
سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی با اشاره به شیوه عمل متهم این پرونده و لزوم افزایش توجه خانوادهها، توصیههای زیر را برای پیشگیری از سرقت منزل بیان کرد:
• حتی هنگام ترک کوتاهمدت منزل، از قفلکردن کامل درها و پنجرهها اطمینان حاصل کنید و حتما از قفلهای ایمنی چندمرحلهای استفاده کنید.
• برای ورودی ساختمانها و واحدها چشم دیجیتال، زنگ هوشمند و دوربین مداربسته با حافظه ابری نصب کنید؛ بسیاری از سرقتها در صورت وجود دوربین، قابل پیشگیری یا سریعاً قابل کشفاند.
• طلا، ارز، سکه و اشیای گرانبها را در منزل یا محلهای قابل حدس نگهداری نکنید؛ از صندوق امانات بانکی یا گاوصندوقهای استاندارد استفاده کنید.
• در بسیاری از سرقتها، سارق از آشنایی خانوادگی و اطلاع از رفتوآمدها سوءاستفاده میکند. جزئیات برنامههای سفر، مسافرتهای یکروزه و ساعات ترک منزل را با افراد غیرضروری در میان نگذارید.
• نشانههایی مانند پوشش استتاری، ورود و خروج با ظاهر متفاوت یا استفاده از پوشش زنانه، از شیوههای رایج سارقان برای گمراه کردن ساکنان است. هرگونه رفتار مشکوک در ورودیها را جدی بگیرید و به ۱۱۰ گزارش کنید.
• در مجتمعهای مسکونی، خاموشبودن دائمی دوربینها، نبود روشنایی یا بازبودن درِ پارکینگ شرایط ایدهآل برای سارقان ایجاد میکند؛ این مسائل را در ساختمان پیگیری و رفع کنید.
• اگر در بین بستگان یا آشنایان فردی دارای سابقه اعتیاد، رفتار غیرعادی یا مشکلات مالی شدید است، از دادن اطلاعات خصوصی مربوط به رفتوآمدها، نگهداری طلا و وضعیت منزل به او خودداری کنید.
• در صورت مواجهه با آثار تخریب، ریختهبودن وسایل یا هر نشانه غیرعادی، بههیچوجه وارد منزل نشوید؛ ابتدا موضوع را به پلیس گزارش دهید تا کارشناسان بررسی کنند.
• در صورتی که سارق یا اموال مسروقه شناسایی شد، از ورود شخصی، درگیری یا اقدام به بازپسگیری مستقیم اموال پرهیز کنید؛ اقدامات باید صرفاً از طریق پلیس و قوه قضاییه انجام شود.
• کودکان و نوجوانان خانواده را نسبت به نگفتن اطلاعات شخصی (غیبت خانواده، رفتوآمدها، برنامه سفر) به اطرافیان یا فضای مجازی آگاه کنید.