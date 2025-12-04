وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه با سفر به استان زنجان از عملیات اجرایی خط دوم راه آهن زنجان‌ - قزوین بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح دو خطه سازی راه آهن زنجان - قزوین از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان زنجان است که پس از ۲۱ سال انتظار با همت دولت چهاردهم و اهتمام مدیران استانی در مراحل پایانی خود قرار دارد.

با دوخطه سازی راه آهن قزوین - زنجان ظرفیت و سرعت جابه‌جایی بار و مسافر در این خط به میزان قابل توجهی افزایش می یابد همچنین رونق اقتصادی با جابه‌جایی کالا و خدمات و افزایش حضور گردشگران در استان محقق می‌شود.

ارزش به‌روز شده این طرح حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

با بهره برداری کامل از این پروژه، افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر، اتصال مراکز بار صنایع و شهرک‌های صنعتی به شبکه ریلی، کاهش تصادفات رانندگی و خسارات ناشی از تردد خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست، کاهش زمان سفر و افزایش سرعت سیر قطارها خواهد بود.

این پروژه با ۱۸۱ کیلومتر طول در چهار قطعه هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل عملیات خطی پروژه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و تکمیل علائم ۱۰۰ میلیارد تومان است.

در مجموع ارزش پروژه ۱۸ همت اعلام شده است.