باشگاه خبرنگاران جوان - حسین مکرانی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۳:۰۵ بامداد پنجشنبه و به علت سرعت بسیار بالای خودروی پژو ۴۰۵ رخ داد و خودرو پس از واژگونی به حاشیه جاده منحرف شد.

وی بیان کرد: عوامل آتش‌نشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند اما شدت خسارت وارده به حدی بود که هر چهار سرنشین خودرو پیش از رسیدن نیروها فوت کرده بودند.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان هرمزگان اظهار کرد: عملیات ایمن‌سازی، قطع جریان برق خودرو و جلوگیری از نشت سوخت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد تا از وقوع حوادث ثانویه جلوگیری شود.

شهرستان رودان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری بندرعباس قرار دارد.

منبع : ایرنا