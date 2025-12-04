معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار چندین پیام به مصوبه «کاهش سقف مهریه» واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در اظهاراتی صریح، مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را «خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده» دانست و تاکید کرد که این مصوبه «عملاً حقوق زنان را محدود می‌کند.»

بهروزآذر با اشاره به مخالفت گسترده با این طرح از سوی نهادهای مختلف، گفت:«کنار حقوق‌دانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی؛ معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نهاد دولت صراحتاً با این طرح مخالفت کرده بودند؛ چرا که همه باور داریم مهریه یکی از اضلاع اصلی نظام حقوقی خانواده است و تغییر یک‌جانبه آن آسیب‌زاست.»

وی در ادامه به تضاد این مصوبه با مبانی قانونی کشور اشاره کرد و افزود: «مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، با اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی که بر عدالت، تساوی، استحکام خانواده و حفاظت از حقوق زن و مرد تأکید دارند، در تضاد آشکار است.»

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر عدم رعایت سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در تصویب این مصوبه تاکید کرد و اظهار داشت:«سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بر عدالت‌محوری، پرهیز از تبعیض و جامع‌بودن قانون تأکید دارند؛ اما مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بدون رعایت این معیارها تصویب شده است.»

بهروزآذر پیامدهای منفی این تصمیم را نیز برشمرده و گفت:«کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه بدون بازنگری کل نظام حقوقی خانواده، تعادل حقوق زن و مرد را برهم می‌زند، امنیت مالی زنان را کاهش می‌دهد و حتی تشکیل خانواده را با چالش روبه‌رو می‌کند.»

در پایان، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی خواست تا با لغو یا اصلاح این مصوبه، «اعتماد آسیب‌دیده زنان ایران از نمایندگان‌ ملت را بازسازی کرده و تصمیمات خود را با قانون اساسی، شرع مقدس اسلام، سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های نظام قانون‌گذاری هماهنگ کنند.»

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۵۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۰ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
کاهش سقف مهریه مغایر با قانون اساسی است کاملاً صحیح است و باید مهریه کاملاً حذف شود نه کاهش یابد
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
یک کلمه هم از مادر عروس. هر کس با این مصوبه مخالف هست قطعا یک قصد و غرضی داره. مگه همین الانش ۱۴ تا سکه که حدودا میشه یک میلیارد و شش صد تومن، کمه. اگر مرد بیافتد زندان نظام خانواده مستحکم میشه؟. آیا برای مرد امنیت روانی لازم نیست؟. آیا این که مرد تهدید به زندان میشه عدالت هست‌؟
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
ببین کیا دارن مملکت رو اداره میکنن. عمرا کسی 14 سکه رو تو زندگی بتونه ببینه. امنیت مالی کجا بود؟
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
سکه های زیادی بحران اجتماعی و بی عفتی ایجاد کرده بود وبراساس قانون اساسی میبایست اصلاح شود.
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
نکنه تو خبر از قیمت سکه نداری؟؟؟؟ وقتی سکه کردین خدا تومن بایدم مهریه پایین بیاد
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
تصویب شد.
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
سقف مهریه کم نشده
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
امنیت مالی ؟!دنبال پول مفت هستین
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
اصلاح مهریه کاملا ظاهری است
۴
۱
پاسخ دادن
