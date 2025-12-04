باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان سومین روز از مسابقات بینالمللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، سید مرتضی جعفری موفق شد با اختلاف زمان ۱۳:۱۷ در رتبه ۵۸ و محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۱۳:۲۵ در رتبه ۵۹ ومحمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۳:۴۹ در رتبه ۶۰ قرار گرفتند .
این رقابتها از اول تا چهارم دسامبر در رشتههای مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ در حال برگزاری است و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آمادهسازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا است.
هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی تیم ملی) است.
منبع: فدراسیون اسکی