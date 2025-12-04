باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ۴ دسامبر (امروز) برای دهمین سفر خود به هند این کشور آسیای جنوبی در حالی وارد دهلی نو میشود که درگیری اوکراین و رژیم تعرفهای که غرب علیه متحدان سنتی خود اعمال کرده است، همچنان ادامه دارد.
اولین سفر پوتین به هند از سال ۲۰۲۱ در حالی صورت میگیرد که این کشور آسیای جنوبی به دنبال تنوع بخشیدن به روابط تجاری خود پس از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی توسط رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ است که نیمی از آن به گفته ایالات متحده، اقدامی تنبیهی برای خرید نفت روسیه است.
ترامپ با اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر هند، از جمله تعرفه ۲۵ درصدی برای واردات نفت روسیه، ادعا کرد که این اقدام به «تامین مالی» درگیری اوکراین کمک میکند. هند تأکید کرده است که خرید نفت این کشور صرفاً بر اساس منافع ملی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز شرکتهای نفتی روسیه را تحریم کردهاند.
انتظار میرود روایت سفر پوتین به هند بر همکاریهای دفاعی، همکاریهای فضایی، روابط اقتصادی و هدف تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری متمرکز باشد.
همکاری دفاعی
تولید مشترک سوخو-۵۷ در صدر دستور کار قرار خواهد گرفت. انتظار میرود همکاریهای نظامی عمیقتر و انتقال فناوری برای پلتفرمهای هوایی، دریایی و موشکی نیز در مذاکرات مطرح شود.
مجلس سفلی پارلمان روسیه، دومای دولتی، روز دوشنبه توافقنامهای در مورد همکاری نظامی تصویب کرد. این پیمان که با هدف سادهسازی رزمایشهای دوجانبه نیروهای مسلح، امداد و نجات و تلاشهای بشردوستانه منعقد شده است، به روسیه و هند اجازه میدهد تا به طور قانونی نیروها و تجهیزات را در خاک یکدیگر مستقر کنند.
هند همواره متحد سنتی روسیه بوده است و همکاریهای دفاعی ستون محکمی از روابط استراتژیک بین دو کشور بوده است. دهلی نو شرکتهای دفاعی کشورهای دوست از جمله روسیه را تشویق کرده است تا با تولیدکنندگان داخلی همگام با ابتکار عمل «ساخت هند» دولت همکاری کنند. در همین راستا، طبق گزارشها، شرکت صادرکننده تسلیحات دولتی روسیه، روسوبورون اکسپورت در نمایشگاه هوایی دبی در مورد قابلیتهای عملکردی خود به رسانههای هندی توضیحاتی ارائه داد.
دنیس علیپوف، سفیر روسیه در هند، مذاکرات برای تولید مشترک نسل پنجم سوخو سو-۵۷ را تأیید کرده است.
همکاری در حوزه فضایی
رئیس آژانس فضایی روسیه، روسکاسموس گفت که همکاری روسیه با هند همچنین شامل ساخت موتور، سوخت موشک، پروازهای فضایی سرنشیندار و توسعه ایستگاههای مداری ملی خواهد بود. دهلی نو و مسکو از اوایل دهه ۱۹۶۰ در بخش فضایی با هم همکاری داشتهاند.
در سال ۱۹۸۴، راکش شارما اولین هندی بود که با فضاپیمای سایوز شوروی به فضا سفر کرد. روسیه همچنین در حال همکاری با هند در ماموریت فضایی سرنشیندار گاگانیان است.
روابط اقتصادی و دلارزدایی
دو روز قبل از سفرش، پوتین اعلام کرد که روسیه به دنبال گسترش روابط اقتصادی خود با هند است. هر دو کشور مشتاقند سیستمهای پرداخت ملی خود را به هم متصل کنند. مسکو امیدوار است که بتوانند در مورد به رسمیت شناختن متقابل سیستمهای میر و روپی به توافق برسند. گام بعدی، هماهنگی SBP [سیستم پرداخت سریعتر روسیه] و UPI [رابط پرداختهای متحد هند] است.
هر دو کشور استفاده از روپیه و روبل را برای تسویه حسابهای تجاری افزایش دادهاند و ۹۰ درصد آن با ارزهای ملی انجام میشود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در یک جلسه توجیهی پیش از سفر پوتین گفت: «هر آنچه که بتوان با هند به اشتراک گذاشت، به اشتراک گذاشته خواهد شد.»
تسهیل تجارت
این دیدار همچنین بستری را برای تسهیل همکاری بین شرکتهای خصوصی ایجاد خواهد کرد. کمیسیون بین دولتی هند و روسیه در زمینه همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی نیز در بحبوحه اجلاس پوتین و مودی برگزار خواهد شد.
این مجمع راههای گسترش و تنوعبخشی به تجارت دو جانبه از جمله افزایش صادرات تجهیزات، مواد اولیه و محصولات غذایی هند به روسیه را بررسی خواهد کرد.
این کشورها قصد دارند تجارت دو جانبه را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند. صادرات هند به روسیه در حال حاضر ۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود، در حالی که واردات آن ۶۴ میلیارد دلار است.
انتظار میرود روسیه در طول این سفر به عدم تعادل تجاری رو به رشد بپردازد، پس از آنکه او در جلسه عمومی باشگاه گفتگوی والدای اشاره کرد که به دولت خود دستور داده است تا راههایی را برای رفع این عدم تعادل بررسی کند.
پیشدرآمدهای دیپلماتیک
گرمای روابط شخصی متمایز بین پوتین و مودی را نباید نادیده گرفت. این دو آخرین بار در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر تیانجین چین در ماه سپتامبر با هم ملاقات کردند. سفر پوتین همچنین نشان دهنده بازگشت به سنت اجلاسهای سالانه سطح بالاست.
دنیس مانتوروف، معاون نخست وزیر روسیه گفته است که هر دو طرف به طور کامل برای این موضوع آماده شدهاند.
منبع: آرتی