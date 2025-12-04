اولین نشست کمیته پارآسیایی شورای المپیک آسیا (OCA) ظهرامروز با حضور رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان، اعضای کمیته، مسئولین شورای المپیک آسیا و همچنین کمیته پارالمپیک آسیا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهریور ماه سال گذشته و در حاشیه چهل و چهارمین مجمع عمومی و انتخاباتی شورای المپیک آسیا بود که محمود خسروی وفا بعنوان رئیس کمیته پارآسیایی OCA انتخاب و معرفی گردید و مقرر شد تا ضمن تشکیل این کمیته با هماهنگی کمیته پارالمپیک آسیا (APC)  نقشی محوری را در ورزش قاره کهن ایفا کند.

ظهر امروز اولین نشست کمیته پارآسیایی شورای المپیک آسیا بصورت آنلاین با حضور محمود خسروی وفا رئیس کمیته، اعضای کمیته و همچنین حضور افتخاری حسین المسلم مدیرکل OCA، ماجد راشد و طاروق سوئی رئیس و دبیر کل APC برگزار شد که طی آن ضمن معرفی اعضا، برنامه ها و سیاست های کلی این کمیته با هماهنگی دو نهاد بزرگ ورزشی قاره آسیا ارائه و تدوین گردید.

در ابتدای این نشست حسین المسلم  مدیرکل شورای المپیک آسیا ،ضمن تاکید بر فعالیت مهم و تاثیرگزار این کمیته در راستای تعامل و همکاری با کمیته پارالمپیک آسیا در جهت حمایت از ورزشکاران این حوزه اظهار داشت: شک ندارم این کمیته با حمایت کامل شورای المپیک آسیا و همچنین کمیته پارالمپیک آسیا می تواند زمینه شکوفایی هرچه بیشتر ورزشکاران معلول و توان یاب قاره کهن را فراهم ساخته و موجبات موفقیت آنها در بازیهای پارالمپیک و پارآسیایی را فراهم سازد.

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان و رئیس کمیته پارآسیای APC نیز ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های حسین المسلم و ماجد راشد، به اعضای حاضر خیر مقدم و تبریک گفت و اظهار داشت: با تجربه خوبی که در این حوزه دارم تمام تلاشم را بکار می بندم تا با کمک تک تک اعضای عضو و همچنین حمایت OCA و APC بتوانیم یاری رسان هر دو مجموعه مهم و بین المللی و در نهایت ورزشکاران این بخش باشیم. شک ندارم با همدلی و هماهنگی خوبی که بین دو مجموعه ایجاد شده روزهای خوبی را در ورزش پارآسیا شاهد خواهیم بود.

راشد رئیس APC نیز با ابراز خوشنودی از تشکیل این کمیته در شورای المپیک آسیا و همچنین اعلام حمایت حسین المسلم مدیرکل شورای المپیک آسیا از فعالیت های طراحی و تدوین شده؛ بازیهای پارآسیایی پیش رو در دوبی را اولین آزمون برای هماهنگی هر چه بیشتر این دو نهاد دانست و گفت: ابتدا باید از حسین المسلم و خسروی وفا برای اینکه دغدغه ورزشکاران پارآسیا را دارند و حمایت همه جانبه خود را اعلام داشتند تشکر کنم و از تک تک اعضا درخواست کنم که به این حوزه بیش از پیش توجه کنند تا بتوانیم خدمت رسانی خوبی به جامعه هدفمان داشته باشیم.

در پایان این نشست و پس از اعلام نقطه نظرات اعضای کمیسیون، کلیپی تحت عنوان" ستارگان آسیا" با نمایش موفقیت های ورزشکاران برجسته پارآسیایی و پارالمپیکی و همچنین نقطه نظراتشان در خصوص نقش مهم کمیته پارآسیایی OCA پخش شد و در ادامه  مقرر گردید تا برنامه ها و شرح فعالیت پیشنهادی در مجمع عمومی پیش روی شورای المپیک آسیا بازبینی، بررسی ، مصوب و اجرایی گردد.

تاتیانا بوگسلووکایا از قزاقستان، آکی تاگوچی از ژاپن، هیونجو چو از کره،ژانگ لیان از چین،فخرالدینبک نصیروف از ازبکستان، کالیکش سینگدئو از هند،آتورنی جوود آناستاسیو از فیلیپین ؛ اعضای کمیته پارآسیایی OCA  دیگر افرادی بودند که در این نشست حضور داشتند.

 

