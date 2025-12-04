دختر طلایی کاراته ایران در ۶ ماه گذشته موفق به کسب ۳ نشان طلای ارزشمند برای کشورمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتوسا گلشاد نژاد بانوی اول این روز های کاراته ایران برای اولین بار در رقابت های قهرمانی جهان بانوان ایران را صا حب یک مدال طلا کرد تا ضمن تاریخ سازی، سومین طلای خود را در ۶ ماه گذشته بدست بیاورد.
آتوسا گلشادنژاد، ستاره بیحریف کاراته ایران، در سالی رؤیایی با کسب سه مدال طلای قهرمانی آسیا، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و قهرمانی جهان، بزرگترین طلسم کاراته زنان را شکست و نخستین طلای تاریخ ایران در رقابتهای جهانی را به نام خود ثبت کرد.
آتوسا دختر ایران زمین در رنکینگ جهانی نیز در رتبه اول ایستاد تا افتخار دیگری برای ایران بدست بیاورد.