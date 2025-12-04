دختر طلایی کاراته ایران در ۶ ماه گذشته موفق به کسب ۳ نشان طلای ارزشمند برای کشورمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتوسا گلشاد نژاد بانوی اول این روز های کاراته ایران برای اولین بار در رقابت های قهرمانی جهان بانوان ایران را صا حب یک مدال طلا کرد تا ضمن تاریخ سازی، سومین طلای خود را در ۶ ماه گذشته بدست بیاورد.

آتوسا گلشاد‌نژاد، ستاره بی‌حریف کاراته ایران، در سالی رؤیایی با کسب سه مدال طلای قهرمانی آسیا، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و قهرمانی جهان، بزرگ‌ترین طلسم کاراته زنان را شکست و نخستین طلای تاریخ ایران در رقابت‌های جهانی را به نام خود ثبت کرد.

آتوسا دختر ایران زمین در رنکینگ جهانی نیز در رتبه اول ایستاد تا افتخار دیگری برای ایران بدست بیاورد.

برچسب ها: کاراته بانوان ، مسابقات کاراته
خبرهای مرتبط
درخشش جهانی کاراته ایران؛ ۶ ستاره کشورمان در جمع برترین‌های دنیا
بررسی رشته‌های ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
درخشش کاراته زنان در ریاض و حسرت تیم مردان برای مدال طلا
کاراته قهرمانی جهان؛ بهمنیار به مدال برنز رسید
آتوسای کاراته ایران تاریخ ساز شد، جلوس گلشاد نژاد روی سکوی قهرمانی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ گزارش زنده بازی
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
آخرین اخبار
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ گزارش زنده بازی
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
سرمربی استقلال: نقش هواداران تعیین‌کننده است
تراکتور ۰ - ۰ استقلال خوزستان/ فرصت صدرنشینی پرشور‌ها از دست رفت
استقلال قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد
غلامی دومین طلای پسران را گرفت
اوسمار: بازی دربی برای هر ۲ تیم حساس است/ باکیچ غایب قطعی دیدار فردا خواهد بود
گل گهر ۰ - ۱ پیکان/ تداوم برد‌های اقتصادی شاگردان دقیقی + فیلم
هستی محمدی برنز گرفت
نگاهی به عملکرد تیم ملی پاورلیفتینگ در مسابقات بانکوک + فیلم
چادرملو ۰ - ۰ ذوب آهن/ دیدار کویرنشینان برنده نداشت + فیلم
خیبر ۰ - ۰ شمس آذر/ توقف شاگردان رحمتی در خانه + فیلم
درخشش جهانی کاراته ایران؛ ۶ ستاره کشورمان در جمع برترین‌های دنیا
پیام تبریک دنیامالی به ثریا آقایی پس از عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک
یک ایرانی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک شد
روابط ایران و تایلند بر پایه گفت‌وگوی سازنده و آرمان‌های مشترک بنا شده است
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر کرواسی در پرزیدنت کاپ