باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس استاندار گیلان، صبح امروز (پنجشنبه) با حضور در شهرستان تالش از روند اجرایی پروژه کمربندی این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید، استاندار ضمن بررسی میدانی وضعیت پیشرفت کار، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه و رفع موانع احتمالی تاکید کرد.

استاندار گیلان در ادامه از نزدیک با مسئولان پروژه گفت‌وگو کرده و دستور تسریع در تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت تکمیل کمربندی تالش را صادر کرد تا این مسیر مهم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مسیر حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد و تنها در چند ماه گذشته ۱.۲ کیلومتر از آن تکمیل و آماده بهره‌برداری شده و تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، شامل خرید اراضی و عملیات اجرایی، نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.



وی با اشاره به اهمیت این کنارگذر در کریدور شمال ـ جنوب و رفع گره‌های ترافیکی غرب گیلان افزود: مشکلات حمل‌ونقل در مسیر آستارا تا تالش جدی است؛ به‌گونه‌ای که گاهی کامیون‌ها به دلیل محدودیت مسیر ناشی از بارندگی‌ها و سیلاب، یک تا دو روز متوقف می‌شوند. این موضوع را در سفر زمینی اخیر رئیس‌جمهور نیز توضیح دادم.

وی با تأکید بر اهتمام دولت در تکمیل کمربندی تالش بیان کرد: در سفر آینده دولت به گیلان، اعتبارات اساسی برای تکمیل حدود ۱۰.۵ تا ۱۱ کیلومتر باقی‌مانده کنارگذر تالش تخصیص یابد و یکی از مشکلات چند دهه‌ای این شهرستان و غرب استان در حوزه ترانزیتی برطرف شود.